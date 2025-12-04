Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Аренда квартиры — может ли наниматель претендовать на жилье

Аренда квартиры — может ли наниматель претендовать на жилье

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 10:15
Могут ли квартиранты претендовать на жилье — нормы и правила в Украине
Женщина с коробками. Фото: Freepik

Вопрос возможных претензий нанимателей на жилье беспокоит многих собственников. Особенно если люди годами арендуют квартиру или имеют в ней регистрацию.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как украинское законодательство четко разграничивает понятия собственности и аренды квартиры.

Реклама
Читайте также:

В статье 41 Конституции Украины четко закреплено, что право собственности принадлежит исключительно лицу, у которого есть документальное подтверждение. А статья 317 Гражданского кодекса уточняет, что собственник "владеет, пользуется и распоряжается имуществом".

Квартирант же получает лишь право проживания на условиях договора. Как отмечает статья 810 ГКУ, наймодатель передает жилье "для проживания на определенный срок за плату", и эта норма не предусматривает перехода права собственности.

Права нанимателей и собственников по договору найма

Основанием для проживания является только договор, заключенный в соответствии с главой 58 Гражданского кодекса. Он определяет условия, срок и права сторон. Ни одна статья не допускает автоматической передачи жилья нанимателю, даже если он добросовестно исправно платит годами.

Чтобы избежать рисков, собственнику стоит предусмотреть в договоре:

  • фиксированный срок проживания;
  • перечень лиц, которые имеют право въехать вместе с нанимателем;
  • порядок оплаты и ответственность за долги;
  • основания досрочного расторжения.

Полезным дополнением остается акт приема-передачи, где фиксируется состояние квартиры.

Дает ли прописка право на квартиру нанимателю

Бытовой миф об "опасной прописке" не соответствует реальности. Согласно статье 3 Закона Украины "О свободе передвижения", регистрация места жительства "не является основанием для приобретения права собственности". Это лишь административная фиксация факта проживания.

После завершения договора собственник имеет право инициировать выписку нанимателя. Факт регистрации не ограничивает возможность продать или подарить жилье, а тем более — не создает прав нанимателю на долю в квартире.

Как владельцу минимизировать риски в будущем

Эксперт по недвижимости Роман Славутский отмечает, что наиболее действенной защитой остается четкий документальный подход:

  • оформлять договор в письменной форме;
  • фиксировать условия проживания и порядок расторжения;
  • контролировать сроки и своевременно продлевать или прекращать договор.

При наличии правоустанавливающих документов и договора найма владелец полностью защищен от любых претензий.

Как сообщалось, письменный договор аренды жилья является ключевым инструментом для обеспечения защиты прав как собственника жилья, так и его временного жильца. Нотариальное удостоверение этого документа требуется исключительно в случае, если срок действия соглашения превышает три года. 

Также мы рассказывали, что многие арендодатели не уверены, должны ли они использовать минимальные ставки, установленные государством для сдачи жилья. Хотя законодательство предусматривает определенные ограничения, существует ключевое исключение, которое позволяет владельцам самостоятельно устанавливать арендную плату.

недвижимость аренда документы квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации