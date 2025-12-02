Государственный минимум арендной платы — когда владельцы недвижимости могут не применять

Женщина с документами. Фото: Freepik

Планируя передать квартиру в аренду, многие собственники волнуются, обязаны ли они придерживаться установленных государством минимальных ставок. Законодательство действительно содержит ограничения, но есть важное исключение, которое открывает возможность самостоятельно определять цену.

Оно основывается на положениях пп. 170.1.2 Налогового кодекса Украины и Методики Кабинета министров №1253.

Реклама

Читайте также:

Что такое государственный минимум арендной платы

Минимальная арендная плата используется для определения базы налогообложения, когда арендодатель получает доход от передачи жилья.

Реклама

Сумма должна быть не ниже, чем рассчитанная по методике правительства, которая учитывает:

площадь жилья;

стоимость квадратного метра в конкретном населенном пункте;

решение местного совета на соответствующий год.

Цель механизма проста: не допустить занижения арендных сумм в договорах, чтобы минимизировать налоги.

Реклама

"Если орган местного самоуправления не установил или не опубликовал минимальную стоимость до начала года, налоги уплачиваются с фактической суммы, указанной в договоре", — отмечают юристы компании Yankiv.

Аренда физлицу без государственных минимумов

Ключевое исключение касается случаев, когда арендатором является обычное физическое лицо, которое не ведет предпринимательской деятельности. В таком случае минимальные ставки не применяются.

Реклама

Такой подход обоснован тем, что физическое лицо не выполняет функций налогового агента, а Налоговый кодекс возлагает контроль именно на агентов, которыми являются компании и ФЛП.

Это позволяет договориться с арендатором о любом ежемесячном платеже. Закон не вмешивается в договоренности двух частных лиц, а ответственность за правильную уплату налогов остается на собственнике.

Реклама

Для арендодателя это дает несколько преимуществ:

возможность гибко устанавливать цену;

отсутствие привязки к локальным минимумам;

более простая коммуникация с арендатором.

Налоги на аренду в 2025 году

Хотя минимальные ставки могут не применяться, налоговые обязательства остаются обязательными. С 2025 года действуют следующие правила:

Реклама

НДФЛ — 18% от фактической суммы арендной платы;

военный сбор — 5%, который увеличился с 1,5% с 1 января 2025 года.

Суммарная нагрузка составляет 23% дохода. Если аренда приносит 15 000 грн в месяц, уплата в бюджет составляет 3 450 грн.

Как сообщалось, договор аренды жилья является ключевым инструментом для защиты интересов как владельца, так и нанимателя. Его необходимо заключать письменно, причем нотариальное удостоверение требуется только в случае, если срок действия превышает три года. Хотя регистрация документа не обязательна, она значительно укрепляет правовую защиту сторон и предотвращает потенциальные конфликты.

Реклама

Также мы рассказывали, что вопрос аренды или покупки жилья является чрезвычайно актуальным для жителей крупных украинских городов. По подсчетам, сумма, которую арендатор платит за 12-14 лет, может равняться полной стоимости однокомнатной квартиры.