Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Аренда квартиры — может ли наниматель отсудить жилье у владельца

Аренда квартиры — может ли наниматель отсудить жилье у владельца

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 10:50
обновлено: 20:13
Может ли квартирант отсудить жилье у собственника — что говорит закон в 2025 году
Женщина читает документы. Фото: Freepik

Сегодня рынок аренды жилья в Украине растет быстрее, чем когда-либо. Из-за переездов и смены места жительства люди чаще арендуют квартиры, а это неизбежно создает новые юридические споры. Среди самых громких — вопрос, который волнует тысячи арендаторов и собственников: может ли долговременное проживание в квартире превратиться в право собственности.

Но право собственности — незыблемое право, и отсудить оформленную квартиру невозможно, подчеркивает юрист Мария Левченко.

Реклама
Читайте также:

Право собственности на квартиру защищено законом

Конституция Украины четко определяет: никто не может быть незаконно лишен имущества. Изъятие возможно лишь в исключительных случаях и с компенсацией государством, но точно не из-за того, что кто-то арендует квартиру много лет.

Поэтому даже если договор аренды заключен на десять или двадцать лет, он не превращает арендатора в совладельца. Это лишь временное пользование.

"Квартирант не получает имущественных прав - только возможность проживать в условиях аренды", — объясняет Левченко.

Долгосрочная аренда не дает шансов на собственность

Распространенный миф о том, что длительное проживание, оплата коммунальных или даже ремонт могут создать право требовать долю в квартире, не имеет юридических оснований. В Украине владельцем является тот, кто внесен в реестр. Нет записи — нет прав.

В практике судов арендаторы не выигрывают такие дела. Бытовые аргументы вроде "я долго жил", "я все оплачивал" не работают.

"Имеет значение только юридический документ и регистрация права", — заключает Левченко.

Как собственнику защитить жилье от рисков

Лучший способ избежать конфликтов — это правильно оформленный договор аренды. Он должен содержать полный перечень условий и обязанностей сторон.

Что обязательно включить в договор:

  • сроки проживания;
  • размер и график оплаты;
  • правила пользования;
  • ответственность за нарушения.

Владельцу также стоит тщательнее подходить к выбору арендатора.

Полезные шаги перед заселением:

  • проверить документы арендатора;
  • уточнить источники доходов;
  • обсудить правила проживания;
  • определить запреты и условия расторжения договора.

Почему вообще появляются попытки отсудить квартиру

Когда арендатор вкладывает средства в ремонт или долго проживает, возникает иллюзия "морального права" на жилье. Но суд эти аргументы не учитывает. Единственные случаи, когда право может быть признано, касаются совсем других обстоятельств — покупки без надлежащего оформления или обжалованных договоров дарения.

Поэтому в обычных арендных отношениях шансы на успех таких исков равны нулю. Закон стоит на стороне того, кто оформил право собственности и может его подтвердить.

Как сообщалось, хотя рынок аренды жилья в Украине постоянно трансформируется, сейчас наблюдается значительный рост судебных споров между владельцами и съемщиками квартир. Эта тенденция обусловлена повышением арендных ставок, новыми экономическими условиями, а также учащением случаев нарушения утвержденных условий договоров.

Также мы рассказывали, что Конституция Украины обеспечивает защиту ваших прав при аренде жилья, подчеркивая важность неприкосновенности личных границ. Подписывая договор аренды, вы получаете не только ключи, но и полную конституционную защиту.

суд недвижимость аренда документы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации