Аренда жилья — за что владелец квартиры может выселить в 2025 году

Аренда квартиры — за что владельцы могут выселить в 2025 году
Рынок аренды жилья в Украине продолжает меняться. И хотя сдача квартир остается распространенной практикой, именно в 2025 году ожидается рост количества судебных споров между арендодателями и арендаторами. Причина - в повышении арендных ставок, новых экономических реалиях и частых нарушениях условий договоров.
Многие арендаторы недооценивают, что даже по устной договоренности владелец может обратиться в суд, если его права нарушены, отмечает юрист Ирина Степаненко.
Нарушение договора аренды жилья
Основное основание для выселения — несоблюдение договоренностей, указанных в договоре.
Чаще всего это:
- систематические задержки с оплатой аренды;
- порча имущества или использование квартиры не по назначению;
- отказ освободить жилье после окончания срока аренды.
Если арендатор игнорирует предупреждения, собственник имеет полное право обратиться в суд. Однако, как подчеркивает Степаненко, выселение без решения суда является незаконным, даже если арендатор очевидно нарушает правила.
Нарушение законов и обязательств перед государством
Иногда выселение может быть связано не только с договором, но и с нарушением законодательства. Например:
- проживание посторонних лиц без согласия владельца;
- накопление долгов за коммунальные услуги;
- незаконная перепланировка или смена замков без уведомления.
Такие действия трактуются как грубое нарушение прав собственника. В случае подтверждения фактов суд, как правило, становится на сторону арендодателя.
Повреждение имущества и последствия для арендатора
По закону, арендатор обязан сохранять жилье в надлежащем состоянии. Если собственник докажет, что имущество было повреждено по вине арендатора, он может не только расторгнуть договор, но и потребовать возмещения убытков.
Это касается:
- сломанной мебели и сантехники;
- поврежденных стен или напольного покрытия;
- небрежного отношения к бытовым приборам.
"Повреждение квартиры — это не просто материальная потеря. Это нарушение доверия, которое практически невозможно восстановить", — отмечает Степаненко.
Когда конфликт возникает из-за арендной платы
Споры между сторонами часто касаются изменения суммы аренды. Если арендодатель повышает плату, а арендатор не соглашается, стороны должны либо заключить новый договор, либо прекратить действующий.
В случае отказа освободить жилье владелец может обратиться в суд с требованием о расторжении договора.
Как суд решает дела о выселении
Конечное решение по таким делам всегда за судом. Если нарушение незначительное, суд может дать арендатору время исправить ситуацию или отсрочку выселения. В то же время при грубых нарушениях — решение будет в пользу владельца.
"В 2025 году ожидается, что суды станут чаще рассматривать споры по аренде, поэтому обеим сторонам стоит действовать только в рамках закона", — говорит Степаненко.
Как избежать конфликтов между арендатором и собственником
Чтобы не оказаться в суде, стоит:
- заключать письменный договор с четко определенными условиями;
- фиксировать состояние квартиры во время заселения;
- своевременно оплачивать аренду и коммунальные услуги;
- поддерживать контакт и доверие между сторонами.
