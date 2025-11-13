Аренда жилья — за что владелец квартиры может выселить в 2025 году

Женщина говорит по телефону. Фото: Freepik

Рынок аренды жилья в Украине продолжает меняться. И хотя сдача квартир остается распространенной практикой, именно в 2025 году ожидается рост количества судебных споров между арендодателями и арендаторами. Причина - в повышении арендных ставок, новых экономических реалиях и частых нарушениях условий договоров.

Многие арендаторы недооценивают, что даже по устной договоренности владелец может обратиться в суд, если его права нарушены, отмечает юрист Ирина Степаненко.

Нарушение договора аренды жилья

Основное основание для выселения — несоблюдение договоренностей, указанных в договоре.

Чаще всего это:

систематические задержки с оплатой аренды;

порча имущества или использование квартиры не по назначению;

отказ освободить жилье после окончания срока аренды.

Если арендатор игнорирует предупреждения, собственник имеет полное право обратиться в суд. Однако, как подчеркивает Степаненко, выселение без решения суда является незаконным, даже если арендатор очевидно нарушает правила.

Нарушение законов и обязательств перед государством

Иногда выселение может быть связано не только с договором, но и с нарушением законодательства. Например:

проживание посторонних лиц без согласия владельца;

накопление долгов за коммунальные услуги;

незаконная перепланировка или смена замков без уведомления.

Такие действия трактуются как грубое нарушение прав собственника. В случае подтверждения фактов суд, как правило, становится на сторону арендодателя.

Повреждение имущества и последствия для арендатора

По закону, арендатор обязан сохранять жилье в надлежащем состоянии. Если собственник докажет, что имущество было повреждено по вине арендатора, он может не только расторгнуть договор, но и потребовать возмещения убытков.

Это касается:

сломанной мебели и сантехники;

поврежденных стен или напольного покрытия;

небрежного отношения к бытовым приборам.

"Повреждение квартиры — это не просто материальная потеря. Это нарушение доверия, которое практически невозможно восстановить", — отмечает Степаненко.

Когда конфликт возникает из-за арендной платы

Споры между сторонами часто касаются изменения суммы аренды. Если арендодатель повышает плату, а арендатор не соглашается, стороны должны либо заключить новый договор, либо прекратить действующий.

В случае отказа освободить жилье владелец может обратиться в суд с требованием о расторжении договора.

Как суд решает дела о выселении

Конечное решение по таким делам всегда за судом. Если нарушение незначительное, суд может дать арендатору время исправить ситуацию или отсрочку выселения. В то же время при грубых нарушениях — решение будет в пользу владельца.

"В 2025 году ожидается, что суды станут чаще рассматривать споры по аренде, поэтому обеим сторонам стоит действовать только в рамках закона", — говорит Степаненко.

Как избежать конфликтов между арендатором и собственником

Чтобы не оказаться в суде, стоит:

заключать письменный договор с четко определенными условиями;

фиксировать состояние квартиры во время заселения;

своевременно оплачивать аренду и коммунальные услуги;

поддерживать контакт и доверие между сторонами.

Как сообщалось, замена замков в арендованной квартире является распространенной причиной споров между нанимателем и владельцем. Хотя арендатор стремится обеспечить свою безопасность и сохранность имущества, он не может менять замки без согласия собственника жилья. Однако, эти отношения четко урегулированы нормами украинского законодательства.

Также мы рассказывали, что в Украине назревает потребность в кардинальном обновлении жилищной политики, чтобы преодолеть многолетние проблемы, такие как устаревший жилой фонд и длинные очереди на квартиры. Для этого в парламенте готовят законопроект, предлагающий не только прозрачную модель обеспечения жильем, но и введение нового механизма - аренды с правом выкупа.