Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Оренда квартири — чи може винаймач відсудити житло у власника

Оренда квартири — чи може винаймач відсудити житло у власника

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 10:50
Оновлено: 20:13
Чи може квартирант відсудити житло у власника — що каже закон у 2025 році
Жінка читає документи. Фото: Freepik

Сьогодні ринок оренди житла в Україні зростає швидше, ніж будь-коли. Через переїзди та зміну місця проживання люди частіше орендують квартири, а це неминуче створює нові юридичні суперечки. Серед найгучніших — питання, яке хвилює тисячі орендарів і власників: чи може довготривале проживання в квартирі перетворитися на право власності. 

Але право власності — непорушне право, і відсудити оформлену квартиру неможливо, наголошує юристка Марія Левченко.

Реклама
Читайте також:

Право власності на квартиру захищене законом

Конституція України чітко визначає: ніхто не може бути незаконно позбавлений майна. Вилучення можливе лише у виняткових випадках і з компенсацією державою, але точно не через те, що хтось орендує квартиру багато років.

Тому навіть якщо договір оренди укладено на десять чи двадцять років, він не перетворює орендаря на співвласника. Це лише тимчасове користування. 

"Квартирант не отримує майнових прав — лише можливість проживати за умов оренди", — пояснює Левченко.

Довгострокова оренда не дає шансів на власність

Поширений міф про те, що тривале проживання, оплата комунальних чи навіть ремонт можуть створити право вимагати частку в квартирі, не має юридичних підстав. В Україні власником є той, хто внесений до реєстру. Немає запису — немає прав.

У практиці судів орендарі не виграють такі справи. Побутові аргументи на кшталт "я довго жив", "я все оплачував" не працюють. 

"Має значення лише юридичний документ і реєстрація права", — підсумовує Левченко.

Як власнику захистити житло від ризиків

Найкращий спосіб уникнути конфліктів — це правильно оформлений договір оренди. Він має містити повний перелік умов та обов’язків сторін.

Що обов’язково включити в договір:

  • строки проживання;
  • розмір та графік оплати;
  • правила користування;
  • відповідальність за порушення.

Власнику також варто ретельніше підходити до вибору орендаря.

Корисні кроки перед заселенням:

  • перевірити документи орендаря;
  • уточнити джерела доходів;
  • обговорити правила проживання;
  • визначити заборони та умови розірвання договору.

Чому взагалі з’являються спроби відсудити квартиру

Коли орендар вкладає кошти в ремонт або довго проживає, виникає ілюзія "морального права" на житло. Але суд ці аргументи не враховує. Єдині випадки, коли право може бути визнане, стосуються зовсім інших обставин — купівлі без належного оформлення чи оскаржених договорів дарування.

Тож у звичайних орендних відносинах шанси на успіх таких позовів дорівнюють нулю. Закон стоїть на боці того, хто оформив право власності та може його підтвердити.

Як повідомлялось, хоча ринок оренди житла в Україні постійно трансформується, зараз спостерігається значне зростання судових суперечок між власниками та винаймачами квартир. Ця тенденція зумовлена підвищенням орендних ставок, новими економічними умовами, а також почастішанням випадків порушення затверджених умов договорів.

Також ми розповідали, що Конституція України забезпечує захист ваших прав під час оренди житла, підкреслюючи важливість недоторканності особистих меж. Підписуючи договір оренди, ви отримуєте не лише ключі, а й повний конституційний захист.

суд нерухомість оренда документи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації