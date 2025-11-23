Чи може квартирант відсудити житло у власника — що каже закон у 2025 році

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Сьогодні ринок оренди житла в Україні зростає швидше, ніж будь-коли. Через переїзди та зміну місця проживання люди частіше орендують квартири, а це неминуче створює нові юридичні суперечки. Серед найгучніших — питання, яке хвилює тисячі орендарів і власників: чи може довготривале проживання в квартирі перетворитися на право власності.

Але право власності — непорушне право, і відсудити оформлену квартиру неможливо, наголошує юристка Марія Левченко.

Право власності на квартиру захищене законом

Конституція України чітко визначає: ніхто не може бути незаконно позбавлений майна. Вилучення можливе лише у виняткових випадках і з компенсацією державою, але точно не через те, що хтось орендує квартиру багато років.

Тому навіть якщо договір оренди укладено на десять чи двадцять років, він не перетворює орендаря на співвласника. Це лише тимчасове користування.

"Квартирант не отримує майнових прав — лише можливість проживати за умов оренди", — пояснює Левченко.

Довгострокова оренда не дає шансів на власність

Поширений міф про те, що тривале проживання, оплата комунальних чи навіть ремонт можуть створити право вимагати частку в квартирі, не має юридичних підстав. В Україні власником є той, хто внесений до реєстру. Немає запису — немає прав.

У практиці судів орендарі не виграють такі справи. Побутові аргументи на кшталт "я довго жив", "я все оплачував" не працюють.

"Має значення лише юридичний документ і реєстрація права", — підсумовує Левченко.

Як власнику захистити житло від ризиків

Найкращий спосіб уникнути конфліктів — це правильно оформлений договір оренди. Він має містити повний перелік умов та обов’язків сторін.

Що обов’язково включити в договір:

строки проживання;

розмір та графік оплати;

правила користування;

відповідальність за порушення.

Власнику також варто ретельніше підходити до вибору орендаря.

Корисні кроки перед заселенням:

перевірити документи орендаря;

уточнити джерела доходів;

обговорити правила проживання;

визначити заборони та умови розірвання договору.

Чому взагалі з’являються спроби відсудити квартиру

Коли орендар вкладає кошти в ремонт або довго проживає, виникає ілюзія "морального права" на житло. Але суд ці аргументи не враховує. Єдині випадки, коли право може бути визнане, стосуються зовсім інших обставин — купівлі без належного оформлення чи оскаржених договорів дарування.

Тож у звичайних орендних відносинах шанси на успіх таких позовів дорівнюють нулю. Закон стоїть на боці того, хто оформив право власності та може його підтвердити.

Як повідомлялось, хоча ринок оренди житла в Україні постійно трансформується, зараз спостерігається значне зростання судових суперечок між власниками та винаймачами квартир. Ця тенденція зумовлена підвищенням орендних ставок, новими економічними умовами, а також почастішанням випадків порушення затверджених умов договорів.

Також ми розповідали, що Конституція України забезпечує захист ваших прав під час оренди житла, підкреслюючи важливість недоторканності особистих меж. Підписуючи договір оренди, ви отримуєте не лише ключі, а й повний конституційний захист.