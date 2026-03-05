Как вернуть в собственность землю, конфискованную советской властью — возможна ли реституция в настоящее время

Возвращение земли, которую отобрала советская власть (реституция). Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Вернуть именно земельный участок, который был конфискован в 1920-х годах советской властью (реституция), сейчас в Украине почти невозможно. Дело в том, что украинское законодательство вообще не предусматривает общей процедуры возврата имущества, которое было отобрано во время коллективизации или раскулачивания, но сдаваться в это случае все же не стоит.

Можно ли вернуть землю, конфискованную советской властью

Специалист сообщил, что после распада СССР Украина не приняла закон о полной реституции (в отличие от Литвы, Латвии, Польши) и конфискованная советской властью земля либо передавалась колхозам, либо была распаевана и приватизирована третьими лицами.

Чтобы защитить права граждан государство в этом случае применяет принцип "имущественные последствия многочисленных национализаций за существование СССР не пересматриваются".

В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", изъятые здания и другое имущество по возможности (если дом не занят, а имущество сохранилось) возвращаются реабилитированному или его наследникам натурой. При отсутствии такой возможности заявителю возмещается стоимость зданий и имущества.

Однако не подлежат возврату (компенсации) здания и другое имущество, которое было национализировано (муниципализировано) на основании соответствующих нормативных актов.

Алгоритм действий для возврата земли, конфискованной советской властью

Сначала необходимо разыскать нужные документы о собственности. Для этого нужно заказать их поиск в:

областном архиве;

архиве СБУ;

архиве МВД;

земельных книгах (1920-1930);

списках раскулаченных;

делах спецпоселенцев.

Со списком документов заявителю нужно обратиться в областную комиссию по реабилитации и решению о признании жертвой репрессий.

После получения всего необходимого пакета документов заявитель может обратиться с:

заявлением в горсовет/сельсовет;

требованием компенсации или земли.

Если будет отказано в возвращении земли — человек может обратиться за восстановлением нарушенных прав в административный суд.

