Україна
Как вернуть землю, конфискованную в советские годы — алгоритм от адвоката

Дата публикации 5 марта 2026 16:00
Как вернуть в собственность землю, конфискованную советской властью — возможна ли реституция в настоящее время
Возвращение земли, которую отобрала советская власть (реституция). Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Вернуть именно земельный участок, который был конфискован в 1920-х годах советской властью (реституция), сейчас в Украине почти невозможно. Дело в том, что украинское законодательство вообще не предусматривает общей процедуры возврата имущества, которое было отобрано во время коллективизации или раскулачивания, но сдаваться в это случае все же не стоит.

О том, как именно можно попытаться вернуть земельный участок, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Можно ли вернуть землю, конфискованную советской властью

Специалист сообщил, что после распада СССР Украина не приняла закон о полной реституции (в отличие от Литвы, Латвии, Польши) и конфискованная советской властью земля либо передавалась колхозам, либо была распаевана и приватизирована третьими лицами.

Чтобы защитить права граждан государство в этом случае применяет принцип "имущественные последствия многочисленных национализаций за существование СССР не пересматриваются".

В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", изъятые здания и другое имущество по возможности (если дом не занят, а имущество сохранилось) возвращаются реабилитированному или его наследникам натурой. При отсутствии такой возможности заявителю возмещается стоимость зданий и имущества.

Однако не подлежат возврату (компенсации) здания и другое имущество, которое было национализировано (муниципализировано) на основании соответствующих нормативных актов.

Алгоритм действий для возврата земли, конфискованной советской властью

Сначала необходимо разыскать нужные документы о собственности. Для этого нужно заказать их поиск в:

  • областном архиве;
  • архиве СБУ;
  • архиве МВД;
  • земельных книгах (1920-1930);
  • списках раскулаченных;
  • делах спецпоселенцев.

Со списком документов заявителю нужно обратиться в областную комиссию по реабилитации и решению о признании жертвой репрессий.

После получения всего необходимого пакета документов заявитель может обратиться с:

  • заявлением в горсовет/сельсовет;
  • требованием компенсации или земли.

Если будет отказано в возвращении земли — человек может обратиться за восстановлением нарушенных прав в административный суд.

Ранее мы рассказывали, что будет с правом собственности на земельный пай пропавшего без вести. Чтобы избежать юридических проблем и сдавать землю в аренду, родственники должны оформить опеку над имуществом через нотариуса. Для обращения нужно собрать пакет документов: паспорт, код, свидетельство о браке и выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также писали, что самой частой причиной отказа в регистрации земельного участка являются банальные ошибки в документах. Трудности возникают из-за мелких технических неточностей в проекте землеустройства, что заставляет их снова и снова тратить время и средства на повторные подачи.

