Земля для военных от государства — с какими ограничениями могут столкнуться защитники в 2026 году

Право на землю для военнослужащих никто не отменял. Закон предусматривает внеочередной отвод участков для участников боевых действий. Однако с начала полномасштабного вторжения заработали специальные переходные правила, которые фактически поставили процесс на паузу.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на подпункт 12 пункта 27 раздела Х Переходных положений Земельного кодекса Украины, функционирование Государственного земельного кадастра считается приостановленным.

А это значит, что передача государственной или коммунальной земли в частную собственность пока не осуществляется.

"Таким образом, именно сейчас получить земельный участок участнику боевых действий невозможно", — отметила адвокат Алена Чмона в комментарии "РБК-Украина".

Как военнослужащим получить землю без очереди

До введения ограничений процедура для военных предусматривала первоочередность. Землю могли предоставлять для:

индивидуального жилищного строительства;

садоводства или огородничества;

ведения личного крестьянского хозяйства;

дачного строительства.

Размеры участков зависят от целевого назначения и населенного пункта. Например, для ОСГ — до 2 гектаров, для строительства в селе — до 0,25 гектара.

Впрочем, во время военного положения действует запрет не только на передачу земли, но и на предоставление разрешений для разработки документации по землеустройству.

Какие документы нужны для получения земли военным

Несмотря на ограничения, информация о порядке подачи заявлений остается актуальной. Как указано на сайте "Дія", для оформления по общей процедуре необходимы:

ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства;

копия паспорта;

документ, подтверждающий статус и льготы;

графические материалы с указанием желаемого места участка.

В случае отвода земли для фермерства могут понадобиться документы об аграрном образовании или опыт.

Ситуация носит временный характер и напрямую связана с режимом военного положения. После восстановления полноценной работы кадастра механизм реализации права на землю для военных снова станет доступным. Поэтому адвокат советует готовить документы заранее.

