Україна
Земля для военных — предоставляет ли государство участки во время войны

Дата публикации 21 февраля 2026 09:15
Земля для военных от государства — с какими ограничениями могут столкнуться защитники в 2026 году
Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Право на землю для военнослужащих никто не отменял. Закон предусматривает внеочередной отвод участков для участников боевых действий. Однако с начала полномасштабного вторжения заработали специальные переходные правила, которые фактически поставили процесс на паузу.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на подпункт 12 пункта 27 раздела Х Переходных положений Земельного кодекса Украины, функционирование Государственного земельного кадастра считается приостановленным.

А это значит, что передача государственной или коммунальной земли в частную собственность пока не осуществляется.

"Таким образом, именно сейчас получить земельный участок участнику боевых действий невозможно", — отметила адвокат Алена Чмона в комментарии "РБК-Украина".

Как военнослужащим получить землю без очереди

До введения ограничений процедура для военных предусматривала первоочередность. Землю могли предоставлять для:

  • индивидуального жилищного строительства;
  • садоводства или огородничества;
  • ведения личного крестьянского хозяйства;
  • дачного строительства.

Размеры участков зависят от целевого назначения и населенного пункта. Например, для ОСГ — до 2 гектаров, для строительства в селе — до 0,25 гектара.

Впрочем, во время военного положения действует запрет не только на передачу земли, но и на предоставление разрешений для разработки документации по землеустройству.

Какие документы нужны для получения земли военным

Несмотря на ограничения, информация о порядке подачи заявлений остается актуальной. Как указано на сайте "Дія", для оформления по общей процедуре необходимы:

  • ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства;
  • копия паспорта;
  • документ, подтверждающий статус и льготы;
  • графические материалы с указанием желаемого места участка.

В случае отвода земли для фермерства могут понадобиться документы об аграрном образовании или опыт.

Ситуация носит временный характер и напрямую связана с режимом военного положения. После восстановления полноценной работы кадастра механизм реализации права на землю для военных снова станет доступным. Поэтому адвокат советует готовить документы заранее.

Как сообщалось, хотя закон гарантирует ветеранам право на собственное жилье, на практике этот путь часто оказывается значительно сложнее. Даже с удостоверением УБД на руках можно получить отказ от жилищной комиссии, которая вместо ожидаемой квартиры выдает очередное бюрократическое замечание.

Также мы рассказывали, что обеспечение военнослужащих собственным домом остается приоритетной, хоть и непростой задачей для государства. Бойцы могут рассчитывать на поддержку: от получения прямой денежной компенсации до участия в программах доступной ипотеки.

земля рынок земли недвижимость военные украинские военные
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
