Цены на аренду квартир в Украине - что будет со стоимостью жилья в 2026 году

В 2026 году рынок аренды жилья в Украине войдет в фазу осторожной стабилизации. После нескольких лет резких изменений он постепенно приспосабливается к военным, экономическим и социальным реалиям.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, именно это формирует новую логику ценообразования, активность сохранится прежде всего в крупных городах, где концентрируется работа, учеба и внутренняя миграция. Именно здесь арендные ставки остаются наиболее чувствительными к спросу.

Цены на аренду квартир в крупных городах

Как отмечает риелтор, в конце 2025 года аренда дорожает прежде всего из-за дефицита предложения.

"Спрос в студенческих и рабочих центрах стабильно высокий, а новых объектов на рынке появляется недостаточно", — объясняет она.

По состоянию на декабрь 2025 года средние цены на аренду следующие:

Киев: однокомнатные квартиры — около 16 тыс. грн, двухкомнатные — от 23 тыс. грн;

Львов: однокомнатные — от 17 тыс. грн, двухкомнатные - около 27 тыс. грн;

Одесса: однокомнатные — от 10 тыс. грн, двухкомнатные — от 13,5 тыс. грн.

Прогноз роста арендных ставок

По словам Куць, в 2026 году арендная плата и в дальнейшем будет расти в пределах 10-20%. При этом темпы повышения могут быть более спокойными.

"Рынок уже частично адаптировался к экономическим условиям, поэтому резких скачков, как раньше, не ожидается", — отмечает эксперт.

Спрос и предложение на аренду жилья

Спрос в Киеве, Львове, Одессе и Харькове останется устойчивым, прогнозирует риелтор. Больше всего интересуют одно- и двухкомнатные квартиры как самые оптимальные по цене.

"В сегменте аренды спрос часто превышает предложение, что создает конкуренцию между арендаторами и поддерживает рост ставок", — подчеркивает Куць.

Ожидается, что в 2026 году эта тенденция сохранится, особенно в областных центрах и городах с активным рынком труда.

