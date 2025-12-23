Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Аренда жилья в Украине — что будет с ценами в 2026 году

Аренда жилья в Украине — что будет с ценами в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 17:31
Цены на аренду квартир в Украине - что будет со стоимостью жилья в 2026 году
Мальчик и женщина с коробками. Фото: Freepik

В 2026 году рынок аренды жилья в Украине войдет в фазу осторожной стабилизации. После нескольких лет резких изменений он постепенно приспосабливается к военным, экономическим и социальным реалиям.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, именно это формирует новую логику ценообразования, активность сохранится прежде всего в крупных городах, где концентрируется работа, учеба и внутренняя миграция. Именно здесь арендные ставки остаются наиболее чувствительными к спросу.

Реклама
Читайте также:

Цены на аренду квартир в крупных городах

Как отмечает риелтор, в конце 2025 года аренда дорожает прежде всего из-за дефицита предложения.

"Спрос в студенческих и рабочих центрах стабильно высокий, а новых объектов на рынке появляется недостаточно", — объясняет она.

По состоянию на декабрь 2025 года средние цены на аренду следующие:

  • Киев: однокомнатные квартиры — около 16 тыс. грн, двухкомнатные — от 23 тыс. грн;
  • Львов: однокомнатные — от 17 тыс. грн, двухкомнатные - около 27 тыс. грн;
  • Одесса: однокомнатные — от 10 тыс. грн, двухкомнатные — от 13,5 тыс. грн.

Прогноз роста арендных ставок

По словам Куць, в 2026 году арендная плата и в дальнейшем будет расти в пределах 10-20%. При этом темпы повышения могут быть более спокойными.

"Рынок уже частично адаптировался к экономическим условиям, поэтому резких скачков, как раньше, не ожидается", — отмечает эксперт.

Спрос и предложение на аренду жилья

Спрос в Киеве, Львове, Одессе и Харькове останется устойчивым, прогнозирует риелтор. Больше всего интересуют одно- и двухкомнатные квартиры как самые оптимальные по цене.

"В сегменте аренды спрос часто превышает предложение, что создает конкуренцию между арендаторами и поддерживает рост ставок", — подчеркивает Куць.

Ожидается, что в 2026 году эта тенденция сохранится, особенно в областных центрах и городах с активным рынком труда.

Отметим, с приближением зимних праздников украинцы массово бронируют жилье для отпусков. Однако специалисты призывают быть бдительными из-за всплеска объявлений от арендных мошенников.

Также мы выясняли, сколько нужно зарабатывать в 2026 году, чтобы арендовать квартиру в Киеве.

цены на квартиры жилье аренда цены квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации