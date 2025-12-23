Відео
Головна Ринок нерухомості Оренда житла в Україні — що буде з цінами у 2026 році

Оренда житла в Україні — що буде з цінами у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 17:31
Ціни на оренду квартир в Україні — що буде з вартістю житла у 2026 році
Хлопчик та жінка з коробками. Фото: Freepik

У 2026 році ринок оренди житла в Україні увійде у фазу обережної стабілізації. Після кількох років різких змін він поступово пристосовується до воєнних, економічних та соціальних реалій. 

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, саме це формує нову логіку ціноутворення, активність збережеться насамперед у великих містах, де концентрується робота, навчання та внутрішня міграція. Саме тут орендні ставки залишаються найбільш чутливими до попиту.

Ціни на оренду квартир у великих містах

Як зазначає рієлторка, наприкінці 2025 року оренда дорожчає передусім через дефіцит пропозиції. 

"Попит у студентських і робочих центрах стабільно високий, а нових об’єктів на ринку з’являється недостатньо", — пояснює вона.

Станом грудень 2025 року середні ціни на оренду такі:

  • Київ: однокімнатні квартири — близько 16 тис. грн, двокімнатні — від 23 тис. грн;
  • Львів: однокімнатні — від 17 тис. грн, двокімнатні — близько 27 тис. грн;
  • Одеса: однокімнатні — від 10 тис. грн, двокімнатні — від 13,5 тис. грн.

Прогноз зростання орендних ставок

За словами Куць, у 2026 році орендна плата й надалі зростатиме в межах 10-20%. Водночас темпи підвищення можуть бути спокійнішими. 

"Ринок уже частково адаптувався до економічних умов, тому різких стрибків, як раніше, не очікується", — зазначає експертка.

Попит і пропозиція на оренду житла

Попит у Києві, Львові, Одесі та Харкові залишиться стійким, прогнозує рієлторка. Найбільше цікавлять одно- та двокімнатні квартири як найоптимальніші за ціною.

"У сегменті оренди попит часто перевищує пропозицію, що створює конкуренцію між орендарями та підтримує зростання ставок", — підкреслює Куць.

Очікується, що у 2026 році ця тенденція збережеться, особливо в обласних центрах і містах з активним ринком праці.

ціни на квартири житло оренда ціни квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
