Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Тренды на рынке недвижимости Украины — к чему готовиться в 2026

Тренды на рынке недвижимости Украины — к чему готовиться в 2026

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 20:12
Рынок недвижимости Украины — что ожидать в 2026 году
Дом в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В 2026 году украинский рынок недвижимости продолжает адаптироваться к длительным экономическим вызовам, обусловленным войной и макроэкономической нестабильностью, а также к постепенному восстановлению деловой активности в крупных городах.

Редакция Новини.LIVE выясняла, какие ключевые тенденции будут формировать поведение покупателей, продавцов и инвесторов на рынке жилья в следующем году.

Реклама
Читайте также:

Что происходит со спросом на недвижимость

Спрос на жилье в Украине остается умеренно активным в 2025 году, особенно на вторичном рынке, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць. По ее словам, большинство покупателей в 2025 году ориентировались на одно- и двухкомнатные квартиры — они остаются самыми востребованными сегментами жилья.

Спрос на жилье стабильно высокий, несмотря на определенные колебания из-за восстановления реестров и операционной активности на рынке. Эта же тенденция, отметила риелтор, сохранится и в 2026 году.

"В сегменте аренды также наблюдается превышение спроса над предложением во многих регионах, что создает конкуренцию среди арендаторов и стимулирует рост арендных ставок, особенно в областных центрах", — подчеркнула Куць.

Предложение новых объектов жилья в 2026 году, по словам эксперта, будет увеличиваться умеренными темпами.

"На первичном рынке застройщики продолжают возводить новые жилые комплексы, в частности в крупных городах, что частично компенсирует дефицит жилья на вторичном рынке. В частности, в Киеве и области активно вводятся в эксплуатацию новые объекты", — пояснила она.

В то же время на вторичном рынке предложение несколько сокращается, что обусловлено как экономическими факторами, так и психосоциальными рисками.

"Это приводит к ситуации, когда ответов на одно объявление достаточно много, а количество доступных предложений ограничено", — добавила Куць.

Что происходит с ценами на недвижимость

Одной из ключевых характеристик рынка, по ее словам, является умеренный рост цен.

"В целом, если брать годовые тенденции, то цены на жилье в Украине могут увеличиваться ежегодно примерно на 7-13%, в зависимости от региона и типа недвижимости. Среди крупных городов с самыми высокими ценами остаются Киев, Львов, Одесса и другие областные центры", — считает Куць.

В то же время в регионах ситуация более разнообразна: где-то наблюдается активное подорожание, где-то цены растут умеренно, а в отдельных городах — колебания могут быть незначительными.

Арендная недвижимость также дорожает в основном из-за недостатка предложений и высокого спроса в студенческих и рабочих центрах.

Что будет со спросом на жилье и предложением

Спрос на жилье в крупнейших городах Украины: Киеве, Одессе, Харькове и Львове, по словам риелтора, остается устойчивым. Куць отметила, что стабильный интерес наблюдается к одно- и двухкомнатным квартирам, которые традиционно являются самыми доступными по бюджету для большинства покупателей.

Соответственно, предложение жилья на первичном рынке растет постепенно, особенно в крупных городах, хотя из-за повышения затрат на строительство темпы ввода новых объектов остаются умеренными.

Какие будут цены на недвижимость в 2026 году

По данным Куць, медианные цены на вторичное жилье показывают заметный рост во всех крупных городах.

К примеру, на вторичном рынке, по состоянию на конец 2025 года такие цены:

  1. В Киеве 1-комнатная квартира стоит около 3 миллионов гривен. Трехкомнатная — около 7 миллионов.
  2. В Одессе — 2 и 3 миллиона соответственно.
  3. Во Львове — от 2 миллионов и от 3,9 миллионов, соответственно.

Если сравнивать с 2024 годом, то цены в этом году, по ее словам, в среднем, выросли на 10-20%.

"В 2026 году будет наблюдаться дальнейший умеренный рост цен до 20% на покупку жилья, частично из-за увеличения себестоимости строительства, инфляционные факторы и стабильный спрос на доступные квартиры", — подчеркнула эксперт.

Что будет с ценами на аренду жилья

Аренда квартир, отметила Куць, в крупных городах Украины также демонстрирует разные уровни цен и динамику роста.

Так, в Киеве средняя цена за аренду однокомнатной квартиры достигает 16 тысяч гривен, двухкомнатной — от 23 тысяч. В Одессе — от 10 тысяч гривен и 13,5 тысяч соответственно, а во Львове — от 17 тысяч и 27 тысяч.

По словам риелтора, арендная плата в 2026 году продолжит расти на 10-20%. Хотя темпы могут быть менее стремительными, чем в предыдущие годы — в основном из-за адаптации рынка к экономическим условиям и сезонных колебаний.

Ранее мы рассказывали, как изменится интерес к покупке жилья после войны и будут ли люди выбирать те же регионы и типы недвижимости, что и раньше.

Также, вопреки вызовам войны, оттока населения и дефицита средств, первичный рынок недвижимости Украины в 2025 году проявил устойчивость: девелоперы сохранили темпы работ и даже начали реализацию новых проектов.

недвижимость цены на квартиры аренда купить квартиру рожь
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации