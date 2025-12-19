Рынок недвижимости Украины — что ожидать в 2026 году

Дом в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В 2026 году украинский рынок недвижимости продолжает адаптироваться к длительным экономическим вызовам, обусловленным войной и макроэкономической нестабильностью, а также к постепенному восстановлению деловой активности в крупных городах.

Редакция Новини.LIVE выясняла, какие ключевые тенденции будут формировать поведение покупателей, продавцов и инвесторов на рынке жилья в следующем году.

Что происходит со спросом на недвижимость

Спрос на жилье в Украине остается умеренно активным в 2025 году, особенно на вторичном рынке, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць. По ее словам, большинство покупателей в 2025 году ориентировались на одно- и двухкомнатные квартиры — они остаются самыми востребованными сегментами жилья.

Спрос на жилье стабильно высокий, несмотря на определенные колебания из-за восстановления реестров и операционной активности на рынке. Эта же тенденция, отметила риелтор, сохранится и в 2026 году.

"В сегменте аренды также наблюдается превышение спроса над предложением во многих регионах, что создает конкуренцию среди арендаторов и стимулирует рост арендных ставок, особенно в областных центрах", — подчеркнула Куць.

Предложение новых объектов жилья в 2026 году, по словам эксперта, будет увеличиваться умеренными темпами.

"На первичном рынке застройщики продолжают возводить новые жилые комплексы, в частности в крупных городах, что частично компенсирует дефицит жилья на вторичном рынке. В частности, в Киеве и области активно вводятся в эксплуатацию новые объекты", — пояснила она.

В то же время на вторичном рынке предложение несколько сокращается, что обусловлено как экономическими факторами, так и психосоциальными рисками.

"Это приводит к ситуации, когда ответов на одно объявление достаточно много, а количество доступных предложений ограничено", — добавила Куць.

Что происходит с ценами на недвижимость

Одной из ключевых характеристик рынка, по ее словам, является умеренный рост цен.

"В целом, если брать годовые тенденции, то цены на жилье в Украине могут увеличиваться ежегодно примерно на 7-13%, в зависимости от региона и типа недвижимости. Среди крупных городов с самыми высокими ценами остаются Киев, Львов, Одесса и другие областные центры", — считает Куць.

В то же время в регионах ситуация более разнообразна: где-то наблюдается активное подорожание, где-то цены растут умеренно, а в отдельных городах — колебания могут быть незначительными.

Арендная недвижимость также дорожает в основном из-за недостатка предложений и высокого спроса в студенческих и рабочих центрах.

Что будет со спросом на жилье и предложением

Спрос на жилье в крупнейших городах Украины: Киеве, Одессе, Харькове и Львове, по словам риелтора, остается устойчивым. Куць отметила, что стабильный интерес наблюдается к одно- и двухкомнатным квартирам, которые традиционно являются самыми доступными по бюджету для большинства покупателей.

Соответственно, предложение жилья на первичном рынке растет постепенно, особенно в крупных городах, хотя из-за повышения затрат на строительство темпы ввода новых объектов остаются умеренными.

Какие будут цены на недвижимость в 2026 году

По данным Куць, медианные цены на вторичное жилье показывают заметный рост во всех крупных городах.

К примеру, на вторичном рынке, по состоянию на конец 2025 года такие цены:

В Киеве 1-комнатная квартира стоит около 3 миллионов гривен. Трехкомнатная — около 7 миллионов. В Одессе — 2 и 3 миллиона соответственно. Во Львове — от 2 миллионов и от 3,9 миллионов, соответственно.

Если сравнивать с 2024 годом, то цены в этом году, по ее словам, в среднем, выросли на 10-20%.

"В 2026 году будет наблюдаться дальнейший умеренный рост цен до 20% на покупку жилья, частично из-за увеличения себестоимости строительства, инфляционные факторы и стабильный спрос на доступные квартиры", — подчеркнула эксперт.

Что будет с ценами на аренду жилья

Аренда квартир, отметила Куць, в крупных городах Украины также демонстрирует разные уровни цен и динамику роста.

Так, в Киеве средняя цена за аренду однокомнатной квартиры достигает 16 тысяч гривен, двухкомнатной — от 23 тысяч. В Одессе — от 10 тысяч гривен и 13,5 тысяч соответственно, а во Львове — от 17 тысяч и 27 тысяч.

По словам риелтора, арендная плата в 2026 году продолжит расти на 10-20%. Хотя темпы могут быть менее стремительными, чем в предыдущие годы — в основном из-за адаптации рынка к экономическим условиям и сезонных колебаний.

