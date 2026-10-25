Двухэтажный частный дом с забором. Фото: УНИАН

Владельцы частных домов в Украине могут быть оштрафованы за нарушение правил благоустройства, в частности за мусор, сорняки и загромождение территории возле ограждения. Для граждан сумма штрафа составляет от 340 до 1 360 гривен. Чтобы избежать лишних расходов, хозяевам стоит ознакомиться с местными правилами уборки прилегающей территории и убедиться, что забор не выходит за пределы их участка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Радио Трек.

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За что владельцев домов могут оштрафовать

Владельцам частных домов следует следить за порядком во дворе и проверять требования к содержанию прилегающей территории. Местные правила благоустройства могут предусматривать обязанности по уборке мусора, уходу за зелеными насаждениями и недопущению загромождения проходов.

В частности, следует обратить внимание на следующие нарушения:

Мусор у ограды. Бытовые отходы и строительный мусор нельзя оставлять в местах, где это запрещено правилами благоустройства.

Сорняки и запущенная территория. Если местные правила предусматривают уход за прилегающим участком, его необходимо регулярно убирать.

Загромождение проходов. Строительные материалы и другие предметы не должны препятствовать движению пешеходов или нарушать установленные требования.

Нарушения при установке забора. Забор не должен самовольно занимать чужой земельный участок или территорию общего пользования.

В то же время сам факт наличия сорняков или листьев не означает автоматического штрафа. Для привлечения к ответственности необходимо установить конкретное нарушение и правовые основания для применения санкций.

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Какой штраф грозит домовладельцам

Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение правил благоустройства населенных пунктов наказывается штрафом для граждан от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это составляет от 340 до 1 360 гривен. Для должностных лиц и предпринимателей предусмотрены штрафы от 850 до 1 700 гривен.

Размер штрафа зависит от конкретного нарушения. Поэтому перед уплатой штрафа стоит проверить, какая норма нарушена и имеются ли законные основания для привлечения к административной ответственности.

Нужно ли убирать территорию за забором

Территория за забором не обязательно принадлежит владельцу дома. В то же время местные правила благоустройства могут устанавливать требования к уходу за прилегающей территорией.

Поэтому перед уборкой или благоустройством пространства возле ограды стоит выяснить, где проходят границы земельного участка и какие обязанности предусмотрены правилами конкретной общины. Особенно это важно, если хозяин планирует установить новый забор, изменить его расположение или разместить рядом строительные материалы.

Что проверить возле забора, чтобы избежать штрафа

Владельцам частных домов стоит начать с нескольких простых шагов:

Ознакомиться с правилами благоустройства общины. Их можно найти на официальном сайте местного совета. Особое внимание следует обратить на требования к прилегающим территориям. Убедиться, что забор стоит в пределах участка. Если есть сомнения относительно расположения ограждения, стоит сверить его с кадастровыми данными и землеустроительной документацией. Убрать мусор и беспорядок. Не оставлять возле ограды отходы и материалы, если это запрещено местными правилами. Выяснить основания для претензий. Если представители общины сообщают о нарушениях, нужно уточнить, какая именно норма нарушена и какими документами это подтверждается.

Если владелец не согласен со штрафом, он может обжаловать постановление в установленном законом порядке. Для этого следует сохранять документы на земельный участок, фотографии территории и другие доказательства, которые могут помочь при рассмотрении дела.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому принадлежит урожай, если дерево растет на границе двух участков. Если дерево растет у забора, между соседями могут возникнуть споры из-за плодов, веток или корней. Чтобы избежать конфликта, важно учитывать границы земельных участков и права обоих владельцев.

Также Новини.LIVE сообщали, что нельзя строить на собственной земле возле дома без разрешения. Даже собственный земельный участок не дает права возводить какие-либо сооружения без соблюдения строительных требований. Перед благоустройством территории возле забора стоит проверить, нужны ли документы и разрешено ли размещать запланированный объект в выбранном месте.