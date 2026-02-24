Советская архитектура — почему дома строили всего на 5 и 9 этажей

Дома из СССР — почему на самом деле возводили на 5 и 9 этажей. Фото: Новини.LIVE

Советскую застройку чаще всего привыкли вопринимать как нечто монотонное и случайное. Однако за каждым архитектурным рещением в доме СССР стоял жесткий расчет. И поэтому этажность таких домой появилась не просто так — все решали деньги и государственные стандарты.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему в СССР строили дома именно на 5 и 9 этажей.

Реклама

Читайте также:

Эпоха пятиэтажек в СССР

После Второй мировой войны СССР оказался перед жилищным кризисом — люди десятилетиями ютились в бараках и переполненных коммуналках. Государству требовалось строить не просто много, а экстремально дешево.

Именно тогда появилось знаменитое постановление об "устранении излишеств", отмечает автор YouTube-канала "Историк".

Архитекторам буквально связали руки, запретив любой декор — колонны, лепнину и даже высокие потолки.

Почему именно пять этажей? Все упиралось в лифт. По тогдашним нормам, устанавливать подъемник в домах до пяти этажей было не обязательно. Поскольку лифт - это не только дорогая кабина, но и шахта, машинное отделение и постоянное обслуживание, от него просто отказались.

Так появились хрущевки, где каждый метр площади был рассчитан на предел выживания, но с собственной кухней и туалетом, что в то время казалось невероятным прогрессом.

Почему в СССР строили 9 этажей, а не 10

В 60-х и 70-х годах города в Союзе начали расти вверх, и строители уперлись в новую цифру. Казалось бы, почему не строить 10, 12 или 14 этажей одним махом? Опять же - из-за финансов, объясняет Макс Романчук на своем YouTube-канале.

В девятиэтажках лифт уже был обязательным, но только один. Если бы дом имел хотя бы на один этаж больше (10 и выше), нормы требовали устанавливать уже два лифта: пассажирский и грузовой.

Кроме того, высота здания более 28 метров (это как раз граница 9-го этажа) автоматически включала значительно более строгие требования пожарной безопасности:

необходимость специальных незадымляемых лестниц;

отдельные системы дымоудаления;

более мощные насосы для подачи воды на верхние уровни.

Девять этажей стали тем самым компромиссом, когда дом еще считался "простым" с точки зрения инженерии, но уже позволял расселить гораздо больше людей на том же участке земли.

Какие советские дома лучше выбирать сегодня

Несмотря на критику панелек, специалисты отмечают их техническую продуманность. Архитектор Валентин Погорелый в комментарии агентству УНИАН отметил, что такая этажность всегда была результатом трезвых расчетов.

По его словам, физические возможности человека тоже принимались во внимание: если четыре этажа большинство людей преодолевает спокойно, то на пятом силы уже обычно "на пределе".

Интересно и то, что эти дома имели скрытый ресурс.

"В советские времена в строительство закладывали значительный запас прочности. Например, фундамент типовой пятиэтажки часто был рассчитан так, что мог бы выдержать и девять этажей", — отмечает Погорелый.

Также архитектор подчеркивает, что массовое появление именно девятиэтажек напрямую связано с изменениями в градостроительном законодательстве и ГСН, которые искали идеальный баланс между ценой квадратного метра и комфортом, который государство было готово обеспечить.

Сегодня эти дома — это не только наследие прошлого, но и напоминание о том, как нормативы и копеечная экономия могут на десятилетия определить ландшафт целой страны.

Ранее мы рассказывали о мутных зеленоватых квадратах из стекла — настоящий символ советской архитектуры, знакомый каждому по стенам школ или подъездов. Несмотря на специфический вид, такие стеклоблоки были максимально практичным решением, что делало тогдашние здания более светлыми и выносливыми.

Также многим знаком типичный вид советских подъездов с их сине-зелеными стенами и белой побелкой, которая постоянно пачкала одежду. То, что сейчас воспринимается как странный пережиток прошлого, в 50-х годах было вполне прагматичным решением для массовой застройки.