Почему в домах в СССР лестницы в подъездах красили с обеих сторон

Подъезд в советском доме. Фото: Фото: YouTube/Историк

Вы наверняка помните этот специфический вид подъездов в советских домах — лестница закатана в мрачную зеленую или синюю краску, а выше — белая побелка, которая вечно мажет плечи. Сегодня это кажется странным дизайнерским решением, но в 1950-х, когда начался массовый бум строительства, каждый мазок кисти имел свое логичное (и очень экономное) объяснение.

Стены в подъездах обычно красили в два цвета — нижнюю часть, примерно до уровня плеч, покрывали синей или зеленой краской, а верх оставляли белым, рассказывает автор YouTube-канале "Историк".

Такое решение делало пространство более светлым и одновременно защищало стены от грязи, потертостей и влаги. Краска также скрывала строительные недостатки и позволяла жителям не бояться испачкать одежду, случайно коснувшись стены.

Почему выбирали синий и зеленый цвет

Цвет выбирали не по фэн-шую. Просто синяя и зеленая краски были самыми дешевыми, потому что их массово выпускали для покраски вагонов поездов, грузовиков и тракторов. Что оставалось на складах — то шло на жилищное строительство.

Но идеологи того времени подвели под это базу: мол, зеленый успокаивает нервы, а синий добавляет пространства узким коридорам.

На самом же деле главная цель была проще — защитить стены. Масляная краска надежно "запечатывала" бетон, ее можно было мыть, и она не так быстро обдиралась от постоянных ударов сумками или мебелью.

Зачем красили края лестницы

Вы замечали, что края ступенек всегда были окрашены, а середина - нет? Это не для красоты:

Борьба с пылью. В углах лестницы всегда сбивается грязь. Гладкая краска позволяла уборщице вымыть весь хлам одним движением тряпки. По бетону так не разгонишься. Безопасность. Если бы лестницу покрасили полностью, она стала бы скользкой, как каток, особенно после дождя. Экономия. Краска на центральной части ступенек все равно вытерлась бы за месяц из-за тысяч ног, так зачем тратить лишнее.

Такая система оказалась настолько практичной (хоть и не очень эстетичной), что ее быстро позаимствовали школы, больницы и заводы.

И хотя хрущевки уже давно отслужили свое, это "двухцветное" наследие до сих пор можно встретить во многих наших домах как напоминание об эпохе тотального прагматизма.

