Почему в домах в СССР лестницы в подъездах красили с обеих сторон

Подъезды домов СССР — почему лестницы красили двумя цветами
Вы наверняка помните этот специфический вид подъездов в советских домах — лестница закатана в мрачную зеленую или синюю краску, а выше — белая побелка, которая вечно мажет плечи. Сегодня это кажется странным дизайнерским решением, но в 1950-х, когда начался массовый бум строительства, каждый мазок кисти имел свое логичное (и очень экономное) объяснение.
Стены в подъездах обычно красили в два цвета — нижнюю часть, примерно до уровня плеч, покрывали синей или зеленой краской, а верх оставляли белым, рассказывает автор YouTube-канале "Историк".
Такое решение делало пространство более светлым и одновременно защищало стены от грязи, потертостей и влаги. Краска также скрывала строительные недостатки и позволяла жителям не бояться испачкать одежду, случайно коснувшись стены.
Почему выбирали синий и зеленый цвет
Цвет выбирали не по фэн-шую. Просто синяя и зеленая краски были самыми дешевыми, потому что их массово выпускали для покраски вагонов поездов, грузовиков и тракторов. Что оставалось на складах — то шло на жилищное строительство.
Но идеологи того времени подвели под это базу: мол, зеленый успокаивает нервы, а синий добавляет пространства узким коридорам.
На самом же деле главная цель была проще — защитить стены. Масляная краска надежно "запечатывала" бетон, ее можно было мыть, и она не так быстро обдиралась от постоянных ударов сумками или мебелью.
Зачем красили края лестницы
Вы замечали, что края ступенек всегда были окрашены, а середина - нет? Это не для красоты:
- Борьба с пылью. В углах лестницы всегда сбивается грязь. Гладкая краска позволяла уборщице вымыть весь хлам одним движением тряпки. По бетону так не разгонишься.
- Безопасность. Если бы лестницу покрасили полностью, она стала бы скользкой, как каток, особенно после дождя.
- Экономия. Краска на центральной части ступенек все равно вытерлась бы за месяц из-за тысяч ног, так зачем тратить лишнее.
Такая система оказалась настолько практичной (хоть и не очень эстетичной), что ее быстро позаимствовали школы, больницы и заводы.
И хотя хрущевки уже давно отслужили свое, это "двухцветное" наследие до сих пор можно встретить во многих наших домах как напоминание об эпохе тотального прагматизма.
Ранее мы рассказывали, какая деталь в хрущевках существенно снижает температуру в квартире. А также, что такое "тещиная комната" в советских домах.
Читайте Новини.LIVE!