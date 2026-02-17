Стеклоблоки в советских подъездах — зачем их на самом деле устанавливали

Дом со стеклоблоками. Фото: YouTube/Историк

Почти каждый, кто жил в панельке или ходил в советскую школу, помнит эти массивные, мутно-зеленые стеклянные квадраты. Они висели над входами в подъезды или целыми стенами закрывали лестничные клетки. Это — стеклоблоки, вещь настолько же странная, насколько и практичная для своего времени.

Почему стеклоблоки стали популярными в СССР

Хотя мы привыкли считать их "советским эксклюзивом", идея на самом деле приехала из Америки. Еще в конце XIX века инженер Джеймс Пенниквик придумал, как подсветить темные подвалы без электричества: он создал толстое стекло с рифленой поверхностью, которое "преломляло" лучи и рассеивало свет.

В СССР пик этой "стеклянной моды" пришелся на 60-70-е годы — их устанавливали в школах, больницах, бассейнах, на заводах и в многоэтажках. Почему их лепили повсюду? Все просто:

Бесплатный свет. В коридорах и подъездах становилось светлее, а значит, можно было меньше жечь лампочки. Дешево и сердито. Стеклоблоки были почти "вечными" — их не надо было красить или мыть каждую неделю. Приватность. Ты видишь, что за стеной кто-то идет, но не видишь, кто именно. Идеально для общественных душевых или больниц.

Преимущества и недостатки стеклоблоков в подъездах

Выпускали стеклоблоки в разных цветах: от классического "бутылочного" до голубого или желтого. Кто-то даже считал это тогдашним "хай-теком". К тому же воздух внутри блока должен был бы работать как термос, держа тепло.

Но, как это часто бывает, теория разошлась с практикой. На деле эти блоки часто "плакали" от конденсата, а из-за плохой герметизации швов подъезды зимой превращались в морозильные камеры.

Если один блок разбивали, заменить его было целым квестом — обычно дыру просто затыкали тряпкой или замазывали цементом, что выглядело ужасно.

Со временем от этой идеи отказались — обычные стеклопакеты оказались гораздо теплее. Однако сегодня стеклоблоки переживают своеобразный ренессанс. Дизайнеры снова тянут их в интерьеры квартир, но теперь это уже не о бедности или экономии, а о стильной "ретро-эстетике".

