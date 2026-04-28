Странная особенность советских домов: почему балконы строили под наклоном

Советский дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Многие старые многоэтажки до сих пор вызывают тревогу из-за балконов, которые выглядят перекошенными вниз. Со стороны кажется, что конструкция потеряла прочность и может обвалиться. Из-за этого возник миф о массовой аварийности таких решений.

На самом деле все было продумано еще на этапе проектирования, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

Почему балконы в СССР строили под наклоном

Инженеры в СССР не ошибались с уровнем, когда монтировали балконные плиты. На самом деле наклон был обязательным требованием государственных стандартов. Главная задача такого решения заключалась в борьбе с водой.

Поскольку в те времена остекление балконов считалось редкостью, открытая площадка постоянно принимала на себя удары стихии. Если бы плита была идеально ровной, дождевая вода и талый снег скапливались бы у стены, постепенно разрушая бетон и вызывая коррозию арматуры. Благодаря небольшому углу наклона влага просто стекала вниз, сохраняя конструкцию сухой и прочной.

Защита от грибка и влаги

Система водоотвода через наклонную плиту работала как предохранитель для всего здания. Вода не просто не застаивалась, она не имела шансов просочиться в микротрещины между балконом и фасадом. Это спасало жителей от постоянной сырости в комнатах и появления черной плесени.

Архитекторы понимали, что открытый бетон под прямым воздействием осадков без правильного стока быстро превратится в песок. Поэтому "кривой" балкон был гарантией того, что несущие стены останутся целыми на протяжении десятилетий.

Для чего раньше использовали открытые балконы

В советские времена эти несколько квадратных метров имели совсем другое назначение, чем сейчас. Сегодня мы привыкли превращать их в миникабинеты или уютные зоны с креслами, но тогда балкон был сугубо хозяйственной зоной. Здесь сушили белье после стирки, хранили запасы на зиму или просто выходили подышать свежим воздухом.

Отсутствие стекла позволяло воздуху свободно циркулировать, что было критически важно для маленьких квартир. Нынешняя мода на полное остекление фактически отменила старую инженерную задумку, превратив открытые площадки в часть теплого контура жилища.

Что будет с советскими домами в Украине

Проблема устаревшей застройки в украинских мегаполисах ежегодно обостряется, поскольку тысячи советских сооружений давно исчерпали свой ресурс безопасности, отметила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

Она подчеркивает, что государство еще до 2022 года начало создавать правовую базу для решения этого кризиса.

"У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок... мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства", — отмечает глава профильного комитета.

Сейчас речь идет о запуске масштабной программы реновации, которая позволит заменить аварийные кварталы современным и комфортным жильем. По словам политика, соответствующий законопроект уже прошел первое чтение, однако его финальная версия требует существенных правок с учетом новых реалий.

Шуляк также убеждена, что системное обновление жилищного фонда станет критически важным этапом послевоенного восстановления страны. Такой подход поможет не просто залатать дыры в инфраструктуре, а кардинально изменить лицо украинских городов.

