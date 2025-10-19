Законные и незаконные перепланировки квартир в Украине — что разрешено в 2025 году

Люди делают ремонт. Фото: Freepik

Большинство владельцев квартир мечтают о современном пространстве: объединить кухню с гостиной, расширить санузел или убрать стену. Однако украинское законодательство четко разграничивает, какие изменения можно делать самостоятельно, а какие требуют согласования.

Согласно Жилищному кодексу Украины, любое переоборудование жилья должно выполняться без нарушения прочности конструкций и без ущерба для соседей. Если вы просто обновляете интерьер, вам не нужно получать разрешений. Но стоит знать границы, за которые выходить нельзя.

Без разрешений разрешено:

демонтировать или устанавливать не несущие перегородки;

объединять ванную и туалет;

совмещать кухню с гостиной, если нет газа;

остеклить балкон или лоджию, если дом не является памятником архитектуры;

делать отделочные работы или утеплять стены изнутри.

Такие действия относятся к текущему ремонту и не требуют уведомления в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Какие перепланировки считаются незаконными

Проблемы начинаются тогда, когда изменения затрагивают несущие конструкции или общие инженерные сети. Постановление Кабмина №406 определяет перечень работ, которые запрещено проводить без разрешений и проектной документации.

Под запрет попадают:

демонтаж или проемы в несущих стенах;

перенос газовых плит или колонок без согласования;

вынос радиаторов на балкон;

присоединение лоджии к комнате путем демонтажа внешней стены;

вмешательство в вентиляционные шахты или межэтажные перекрытия;

самовольное обустройство подвалов или пристроек.

Такие действия считаются самовольным строительством. В соответствии со статьей 96 Кодекса Украины об административных правонарушениях, владельцу грозит штраф до 8 500 гривен, а в отдельных случаях — требование вернуть жилье в прежнее состояние.

Как узаконить перепланировку квартиры

Если перепланировка затрагивает конструкции или инженерные системы, необходимо разработать проект и подать уведомление о начале выполнения строительных работ через ЦПАУ или портал "Дія". После завершения работ следует получить технический паспорт с новой планировкой.

В случае выявления незаконных изменений при продаже квартиры, нотариус может отказать в удостоверении сделки. Тогда владельцу придется либо узаконить изменения, либо восстановить первоначальную планировку.

Какие последствия имеет самовольная перепланировка

Прежде всего это штрафы и судебные иски. Но риски не только юридические. Повреждение несущих конструкций может поставить под угрозу безопасность всего дома. Такие случаи неоднократно становились причиной трещин, проседания плит или даже обвалов.

Закон также предусматривает, что при выявлении нарушений органы местного самоуправления имеют право требовать восстановления первоначального состояния за счет владельца.

Как избежать проблем с перепланировкой

Перед началом работ стоит:

Ознакомиться с Государственными строительными нормами (ГСН В.2.2-15:2019). Проверить, не входит ли ваше здание в перечень памятников архитектуры. Консультироваться с архитектором или представителем ГИАМ.

Правильный подход сэкономит не только деньги, но и нервы. В 2025 году государство планирует усилить контроль за самовольными перепланировками — поэтому легализация становится обязательным шагом для всех, кто стремится к комфорту без риска.

