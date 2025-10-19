Законні та незаконні перепланування квартир в Україні — що дозволено у 2025 році

Люди роблять ремонт. Фото: Freepik

Більшість власників квартир мріють про сучасний простір: об’єднати кухню з вітальнею, розширити санвузол чи прибрати стіну. Проте українське законодавство чітко розмежовує, які зміни можна робити самостійно, а які потребують погодження.

Згідно з Житловим кодексом України, будь-яке переобладнання житла має виконуватися без порушення міцності конструкцій і без шкоди для сусідів. Якщо ви просто оновлюєте інтер’єр, вам не потрібно отримувати дозволів. Але варто знати межі, за які виходити не можна.

Реклама

Читайте також:

Без дозволів дозволено:

демонтувати або встановлювати не опорні перегородки;

об’єднувати ванну і туалет;

поєднувати кухню з вітальнею, якщо немає газу;

склити балкон або лоджію, якщо будинок не є пам’яткою архітектури;

робити оздоблювальні роботи чи утеплювати стіни зсередини.

Такі дії належать до поточного ремонту і не потребують повідомлення в Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

Які перепланування вважаються незаконними

Проблеми починаються тоді, коли зміни зачіпають несучі конструкції або спільні інженерні мережі. Постанова Кабміну №406 визначає перелік робіт, які заборонено проводити без дозволів і проєктної документації.

Під заборону потрапляють:

демонтаж або прорізи в опорних стінах;

перенесення газових плит чи колонок без погодження;

винесення радіаторів на балкон;

приєднання лоджії до кімнати шляхом демонтажу зовнішньої стіни;

втручання у вентиляційні шахти чи міжповерхові перекриття;

самовільне облаштування підвалів або прибудов.

Такі дії вважаються самовільним будівництвом. Відповідно до статті 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення, власнику загрожує штраф до 8 500 гривень, а в окремих випадках — вимога повернути житло до попереднього стану.

Як узаконити перепланування квартири

Якщо перепланування зачіпає конструкції або інженерні системи, необхідно розробити проєкт і подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт через ЦНАП або портал "Дія". Після завершення робіт слід отримати технічний паспорт з новим плануванням.

У разі виявлення незаконних змін під час продажу квартири, нотаріус може відмовити у посвідченні угоди. Тоді власнику доведеться або узаконити зміни, або відновити початкове планування.

Які наслідки має самовільне перепланування

Насамперед це штрафи та судові позови. Але ризики не лише юридичні. Пошкодження несучих конструкцій може поставити під загрозу безпеку всього будинку. Такі випадки неодноразово ставали причиною тріщин, просідання плит або навіть обвалів.

Закон також передбачає, що при виявленні порушень органи місцевого самоврядування мають право вимагати відновлення первісного стану за кошт власника.

Як уникнути проблем із переплануванням

Перед початком робіт варто:

Ознайомитися з Державними будівельними нормами (ДБН В.2.2-15:2019). Перевірити, чи не входить ваша будівля до переліку пам’яток архітектури. Консультуватися з архітектором або представником ДІАМ.

Правильний підхід зекономить не лише гроші, а й нерви. У 2025 році держава планує посилити контроль за самовільними переплануваннями — тому легалізація стає обов’язковим кроком для всіх, хто прагне комфорту без ризику.

Як повідомлялось, навіть в умовах війни українці не відмовляються від інвестицій у власне житло: вони продовжують купувати нерухомість та робити ремонти. Це відбувається попри значне зростання вартості будівельних матеріалів за останні роки.

Також ми розповідали, що завдяки своїй універсальності, бежевий, сірий та брудно-білий тривалий час домінували як безпечна основа в дизайні інтер'єрів. Однак сучасні дизайнери закликають розширювати палітру, додаючи нові, часто природні та сучасні, відтінки.