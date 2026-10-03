Рынок аренды жилья в Украине: как изменилось предложение за последние 2 месяца

Квартир для аренды становится больше: что происходит на рынке жилья Киева
В Украине за последние два месяца произошли заметные изменения на рынке аренды жилья. В Киеве количество активных объявлений увеличилось на 66%, тогда как в ряде городов западных областей предложение, напротив, существенно сократилось.
Означает ли это массовый отъезд киевлян из столицы и что на самом деле стоит за этими изменениями, показала статистика ЛУН, передают Новини.LIVE.
Киев не опустел
По данным статистики, в столице количество объявлений об аренде квартир в период с 1 августа по 2 октября 2026 года увеличилось на 66%. При этом резкого скачка за один день или неделю зафиксировано не было. По данным сайта, количество предложений начало увеличиваться еще в августе, а в сентябре темпы роста ускорились. Только за последнюю неделю — с 25 сентября по 2 октября — количество объявлений в Киеве выросло еще на 5,4%. Подобную динамику ЛУН наблюдал в различных источниках объявлений, представленных на платформе.
Почему появилось больше квартир
Руководитель отдела статистики ЛУН Людмила Кирюхина объясняет, что внутренняя миграция в Украине наблюдается еще с середины августа. По ее словам, люди могут менять районы или жилье внутри Киева, а также переезжать в более безопасные регионы в преддверии зимы. Увеличение количества предложений в столице одновременно с сокращением объявлений в некоторых городах западных областей согласуется с этими процессами.
В то же время сама статистика объявлений не позволяет установить, сколько именно людей переехало и по каким причинам. Поэтому, как отмечает Кирюхина, делать вывод о внезапном массовом отъезде киевлян только по скриншотам карты Bird некорректно.
В Одессе предложение выросло более чем втрое
Киев — не единственный город, где арендодатели стали чаще выставлять жилье.
За период с 1 августа по 2 октября наибольший рост количества объявлений ЛУН зафиксировал в Одессе — более чем в три раза.
Также предложение увеличилось в:
- Запорожье — на 79%;
- Сумах — на 78%;
- Херсоне — на 72%;
- Днепре — на 32%;
- Харькове — на 27%;
- Виннице — на 23%;
- Николаеве — на 18%;
- Черкассах — на 16%;
- Чернигове — на 16%;
- Хмельницком — на 7%.
Таким образом, рост количества активных предложений наблюдался не только в столице, но и в ряде городов центральной, восточной и южной частей Украины.
Запад Украины продемонстрировал противоположную тенденцию
В ряде западных городов за тот же период количество доступных объявлений, напротив, заметно сократилось. Наибольшее сокращение ЛУН зафиксировал в Черновцах — на 65%. Это означает, что предложение стало почти на две трети меньше, чем в начале августа.
В других городах количество объявлений сократилось:
- Ужгород — на 61%;
- Ивано-Франковск — на 59%;
- Луцк — на 35%;
- Тернополь — на 34%;
- Полтава — на 24%;
- Львов — на 22%;
- Житомир — на 18%;
- Ровно — на 11%;
- Кропивницкий — на 2%.
Таким образом, одновременно с расширением предложения в Киеве и некоторых других городах в ряде западных регионов количество арендуемого жилья на платформе сократилось.
Что происходит прямо сейчас
Если смотреть не на два месяца, а только на последнюю неделю, тенденции частично сохранились.
С 25 сентября по 2 октября количество объявлений сократилось:
- в Ужгороде — на 19,4%;
- во Львове — на 10,5%;
- в Ивано-Франковске — на 7,6%.
В то же время в столице предложение за неделю увеличилось на 5,4%, а в Одессе — еще на 3,2%.
В Харькове количество объявлений за этот период не изменилось.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, как действовать арендатору, если владелец без предупреждения сменил замки. Человека, законно проживающего в квартире, нельзя просто лишить доступа к жилью из-за смены владельца. Верховный Суд подчеркнул, что принудительное выселение допускается добровольно или по решению суда.
Также Новини.LIVE сообщали, сколько придется заплатить риелтору за аренду жилья. Единого тарифа в Украине нет. При покупке или продаже квартиры на рынке распространена комиссия в размере 3–5% от стоимости объекта, а при аренде сумма может составлять половину или полную месячную плату.