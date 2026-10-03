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Главная Рынок недвижимости Квартир для аренды становится больше: что происходит на рынке жилья Киева

Квартир для аренды становится больше: что происходит на рынке жилья Киева

Ua ru
3 октября 2026 11:05
Рынок аренды жилья в Украине: как изменилось предложение за последние 2 месяца
Недвижимость Киева. Фото: Новини.LIVE

В Украине за последние два месяца произошли заметные изменения на рынке аренды жилья. В Киеве количество активных объявлений увеличилось на 66%, тогда как в ряде городов западных областей предложение, напротив, существенно сократилось.

Означает ли это массовый отъезд киевлян из столицы и что на самом деле стоит за этими изменениями, показала статистика ЛУН, передают Новини.LIVE.

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Киев не опустел

По данным статистики, в столице количество объявлений об аренде квартир в период с 1 августа по 2 октября 2026 года увеличилось на 66%. При этом резкого скачка за один день или неделю зафиксировано не было. По данным сайта, количество предложений начало увеличиваться еще в августе, а в сентябре темпы роста ускорились. Только за последнюю неделю — с 25 сентября по 2 октября — количество объявлений в Киеве выросло еще на 5,4%. Подобную динамику ЛУН наблюдал в различных источниках объявлений, представленных на платформе.

Почему появилось больше квартир

Руководитель отдела статистики ЛУН Людмила Кирюхина объясняет, что внутренняя миграция в Украине наблюдается еще с середины августа. По ее словам, люди могут менять районы или жилье внутри Киева, а также переезжать в более безопасные регионы в преддверии зимы. Увеличение количества предложений в столице одновременно с сокращением объявлений в некоторых городах западных областей согласуется с этими процессами.

В то же время сама статистика объявлений не позволяет установить, сколько именно людей переехало и по каким причинам. Поэтому, как отмечает Кирюхина, делать вывод о внезапном массовом отъезде киевлян только по скриншотам карты Bird некорректно.

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В Одессе предложение выросло более чем втрое

Киев — не единственный город, где арендодатели стали чаще выставлять жилье.

Кількість оголошень щодо оренди житла.
Количество объявлений об аренде жилья. Фото: ЛУН

За период с 1 августа по 2 октября наибольший рост количества объявлений ЛУН зафиксировал в Одессе — более чем в три раза.

Также предложение увеличилось в:

  • Запорожье — на 79%;
  • Сумах — на 78%;
  • Херсоне — на 72%;
  • Днепре — на 32%;
  • Харькове — на 27%;
  • Виннице — на 23%;
  • Николаеве — на 18%;
  • Черкассах — на 16%;
  • Чернигове — на 16%;
  • Хмельницком — на 7%.

Таким образом, рост количества активных предложений наблюдался не только в столице, но и в ряде городов центральной, восточной и южной частей Украины.

Запад Украины продемонстрировал противоположную тенденцию

В ряде западных городов за тот же период количество доступных объявлений, напротив, заметно сократилось. Наибольшее сокращение ЛУН зафиксировал в Черновцах — на 65%. Это означает, что предложение стало почти на две трети меньше, чем в начале августа.

В других городах количество объявлений сократилось:

  • Ужгород — на 61%;
  • Ивано-Франковск — на 59%;
  • Луцк — на 35%;
  • Тернополь — на 34%;
  • Полтава — на 24%;
  • Львов — на 22%;
  • Житомир — на 18%;
  • Ровно — на 11%;
  • Кропивницкий — на 2%.

Таким образом, одновременно с расширением предложения в Киеве и некоторых других городах в ряде западных регионов количество арендуемого жилья на платформе сократилось.

Что происходит прямо сейчас

Если смотреть не на два месяца, а только на последнюю неделю, тенденции частично сохранились.

С 25 сентября по 2 октября количество объявлений сократилось:

  • в Ужгороде — на 19,4%;
  • во Львове — на 10,5%;
  • в Ивано-Франковске — на 7,6%.

В то же время в столице предложение за неделю увеличилось на 5,4%, а в Одессе — еще на 3,2%.

В Харькове количество объявлений за этот период не изменилось.

Кількість оголошень щодо оренди житла.
Количество объявлений об аренде жилья. Фото: ЛУН

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как действовать арендатору, если владелец без предупреждения сменил замки. Человека, законно проживающего в квартире, нельзя просто лишить доступа к жилью из-за смены владельца. Верховный Суд подчеркнул, что принудительное выселение допускается добровольно или по решению суда.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько придется заплатить риелтору за аренду жилья. Единого тарифа в Украине нет. При покупке или продаже квартиры на рынке распространена комиссия в размере 3–5% от стоимости объекта, а при аренде сумма может составлять половину или полную месячную плату.

Киев отопительный сезон зима выезд за границу статистика аренда жилья
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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