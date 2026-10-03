Рынок аренды жилья в Украине: как изменилось предложение за последние 2 месяца

Недвижимость Киева. Фото: Новини.LIVE

В Украине за последние два месяца произошли заметные изменения на рынке аренды жилья. В Киеве количество активных объявлений увеличилось на 66%, тогда как в ряде городов западных областей предложение, напротив, существенно сократилось.

Означает ли это массовый отъезд киевлян из столицы и что на самом деле стоит за этими изменениями, показала статистика ЛУН, передают Новини.LIVE.

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Киев не опустел

По данным статистики, в столице количество объявлений об аренде квартир в период с 1 августа по 2 октября 2026 года увеличилось на 66%. При этом резкого скачка за один день или неделю зафиксировано не было. По данным сайта, количество предложений начало увеличиваться еще в августе, а в сентябре темпы роста ускорились. Только за последнюю неделю — с 25 сентября по 2 октября — количество объявлений в Киеве выросло еще на 5,4%. Подобную динамику ЛУН наблюдал в различных источниках объявлений, представленных на платформе.

Почему появилось больше квартир

Руководитель отдела статистики ЛУН Людмила Кирюхина объясняет, что внутренняя миграция в Украине наблюдается еще с середины августа. По ее словам, люди могут менять районы или жилье внутри Киева, а также переезжать в более безопасные регионы в преддверии зимы. Увеличение количества предложений в столице одновременно с сокращением объявлений в некоторых городах западных областей согласуется с этими процессами.

В то же время сама статистика объявлений не позволяет установить, сколько именно людей переехало и по каким причинам. Поэтому, как отмечает Кирюхина, делать вывод о внезапном массовом отъезде киевлян только по скриншотам карты Bird некорректно.

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В Одессе предложение выросло более чем втрое

Киев — не единственный город, где арендодатели стали чаще выставлять жилье.

Количество объявлений об аренде жилья. Фото: ЛУН

За период с 1 августа по 2 октября наибольший рост количества объявлений ЛУН зафиксировал в Одессе — более чем в три раза.

Также предложение увеличилось в:

Запорожье — на 79%;

Сумах — на 78%;

Херсоне — на 72%;

Днепре — на 32%;

Харькове — на 27%;

Виннице — на 23%;

Николаеве — на 18%;

Черкассах — на 16%;

Чернигове — на 16%;

Хмельницком — на 7%.

Таким образом, рост количества активных предложений наблюдался не только в столице, но и в ряде городов центральной, восточной и южной частей Украины.

Запад Украины продемонстрировал противоположную тенденцию

В ряде западных городов за тот же период количество доступных объявлений, напротив, заметно сократилось. Наибольшее сокращение ЛУН зафиксировал в Черновцах — на 65%. Это означает, что предложение стало почти на две трети меньше, чем в начале августа.

В других городах количество объявлений сократилось:

Ужгород — на 61%;

Ивано-Франковск — на 59%;

Луцк — на 35%;

Тернополь — на 34%;

Полтава — на 24%;

Львов — на 22%;

Житомир — на 18%;

Ровно — на 11%;

Кропивницкий — на 2%.

Таким образом, одновременно с расширением предложения в Киеве и некоторых других городах в ряде западных регионов количество арендуемого жилья на платформе сократилось.

Что происходит прямо сейчас

Если смотреть не на два месяца, а только на последнюю неделю, тенденции частично сохранились.

С 25 сентября по 2 октября количество объявлений сократилось:

в Ужгороде — на 19,4%;

во Львове — на 10,5%;

в Ивано-Франковске — на 7,6%.

В то же время в столице предложение за неделю увеличилось на 5,4%, а в Одессе — еще на 3,2%.

В Харькове количество объявлений за этот период не изменилось.

Количество объявлений об аренде жилья. Фото: ЛУН

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как действовать арендатору, если владелец без предупреждения сменил замки. Человека, законно проживающего в квартире, нельзя просто лишить доступа к жилью из-за смены владельца. Верховный Суд подчеркнул, что принудительное выселение допускается добровольно или по решению суда.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько придется заплатить риелтору за аренду жилья. Единого тарифа в Украине нет. При покупке или продаже квартиры на рынке распространена комиссия в размере 3–5% от стоимости объекта, а при аренде сумма может составлять половину или полную месячную плату.