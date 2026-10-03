Ринок оренди житла в Україні: як змінилася пропозиція за останні 2 місяці

Нерухомість Києва. Фото: Новини.LIVE

В Україні за останні два місяці відбулися помітні зміни на ринку оренди житла. У Києві кількість активних оголошень збільшилася на 66%, тоді як у низці міст західних областей пропозиція, навпаки, суттєво скоротилася.

Чи означає це масовий виїзд киян зі столиці та що насправді стоїть за змінами, показала статистика ЛУН, передають Новини.LIVE.

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Київ не став порожнім

За даними статистики, у столиці кількість оголошень про оренду квартир між 1 серпня та 2 жовтня 2026 року збільшилася на 66%. При цьому різкого стрибка за один день або тиждень не зафіксовано. За даними сайту, кількість пропозицій почала збільшуватися ще в серпні, а у вересні темпи зростання прискорилися. Лише за останній тиждень — із 25 вересня до 2 жовтня — кількість оголошень у Києві зросла ще на 5,4%. Схожу динаміку ЛУН спостерігали у різних джерелах оголошень, які представлені на платформі.

Чому з'явилося більше квартир

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна пояснює, що внутрішня міграція в Україні спостерігається ще із середини серпня. За її словами, люди можуть змінювати райони або житло всередині Києва, а також переїжджати до більш безпечних регіонів напередодні зими. Збільшення кількості пропозицій у столиці одночасно зі скороченням оголошень у частині міст західних областей узгоджується з такими процесами.

Водночас сама статистика оголошень не дозволяє встановити, скільки саме людей переїхало та з яких причин. Тому, як зазначає Кірюхіна, робити висновок про раптовий масовий виїзд киян лише за скриншотами мапи bird некоректно.

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В Одесі пропозиція зросла більш ніж утричі

Київ не є єдиним містом, де орендодавці стали частіше виставляти житло.

Кількість оголошень щодо оренди житла. Фото: ЛУН

За період із 1 серпня до 2 жовтня найбільше зростання кількості оголошень ЛУН зафіксував в Одесі — більш ніж утричі.

Також пропозиція збільшилася у:

Запоріжжі — на 79%;

Сумах — на 78%;

Херсоні — на 72%;

Дніпрі — на 32%;

Харкові — на 27%;

Вінниці — на 23%;

Миколаєві — на 18%;

Черкасах — на 16%;

Чернігові — на 16%;

Хмельницькому — на 7%.

Отже, збільшення кількості активних пропозицій спостерігалося не лише у столиці, а й у низці міст центральної, східної та південної частин України.

Захід України показав протилежну тенденцію

У частині західних міст за той самий період кількість доступних оголошень, навпаки, помітно зменшилася. Найбільше скорочення ЛУН зафіксував у Чернівцях — на 65%. Це означає, що пропозиція стала майже на дві третини меншою, ніж на початку серпня.

В інших містах кількість оголошень скоротилась:

Ужгород — на 61%;

Івано-Франківськ — на 59%;

Луцьк — на 35%;

Тернопіль — на 34%;

Полтава — на 24%;

Львів — на 22%;

Житомир — на 18%;

Рівне — на 11%;

Кропивницький — на 2%.

Таким чином, одночасно з розширенням пропозиції в Києві та деяких інших містах у низці західних регіонів орендного житла на майданчику стало менше.

Що відбувається просто зараз

Якщо дивитися не на два місяці, а лише на останній тиждень, тенденції частково збереглися.

З 25 вересня до 2 жовтня кількість оголошень скоротилася:

в Ужгороді — на 19,4%;

у Львові — на 10,5%;

в Івано-Франківську — на 7,6%.

Водночас у столиці пропозиція за тиждень збільшилася на 5,4%, а в Одесі — ще на 3,2%.

У Харкові кількість оголошень за цей період не змінилася.

Кількість оголошень щодо оренди житла. Фото: ЛУН

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як діяти орендатору, якщо власник без попердження змінив замки. Людину, яка законно проживає у квартирі, не можна просто позбавити доступу до житла через зміну власника. Верховний Суд наголосив, що примусове виселення допускається добровільно або за рішенням суду.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки доведеться віддати рієлтору за оренду житла. Єдиного тарифу в Україні немає. Під час купівлі або продажу квартири на ринку поширена комісія 3–5% від вартості об’єкта, а при оренді сума може становити половину або повну місячну плату.