Продажа и аренда через риэлтора: как рассчитать комиссию за жилье

Риэлтор передает ключи от квартиры. Фото: magnific.com

Покупка или аренда жилья может потребовать дополнительных расходов на услуги риэлтора. Единого тарифа в Украине нет. При покупке или продаже квартиры на рынке распространена комиссия в размере 3–5% от стоимости объекта, а при аренде сумма может составлять половину или полную месячную плату.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.

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Сколько придется заплатить риэлтору при покупке квартиры

В Украине нет единого тарифа на услуги риэлторов. Законодательство не устанавливает фиксированной комиссии, поэтому размер вознаграждения стороны согласовывают между собой до начала работы и могут закрепить в договоре.

При покупке или продаже квартиры на рынке распространена комиссия в размере 3–5% от стоимости недвижимости. Речь идет о фактической цене продажи объекта.

Например, если квартира стоит 2 млн грн, то комиссия в размере 3% составит 60 тыс. грн, а при ставке 5% — 100 тыс. грн.

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В небольших городах может применяться другая схема — фиксированная оплата за сделку. По данным Фактов ICTV, в отдельных случаях вознаграждение может составлять около 200–500 долларов.

От чего зависит комиссия риэлтора

Одинаковая ставка не применяется ко всем сделкам. Стоимость работы может варьироваться в зависимости от:

типа недвижимости;

цены квартиры или дома;

региона;

сложности сделки;

объема работы риелтора;

количестве сторон, вовлеченных в сделку;

необходимости длительного сопровождения.

Если специалист лишь находит покупателя или подходящую квартиру, его работа может быть меньше по объему. Если же риелтор организует показы, ведет переговоры, помогает с документами и сопровождает сделку, это также учитывается при определении вознаграждения.

Поэтому перед началом сотрудничества стоит сразу уточнить не только процент или фиксированную сумму, но и перечень услуг, входящих в комиссию.

Сколько стоит риэлтор при аренде квартиры

При аренде жилья действуют другие подходы к расчету комиссии.

Во Львове распространенным вариантом для долгосрочной аренды является оплата в размере 100% стоимости одного месяца аренды. То есть если квартира стоит 20 тыс. грн в месяц, арендатор может дополнительно заплатить риелтору еще 20 тыс. грн.

В Киеве чаще всего речь идет о 50% от месячной арендной платы, хотя в отдельных случаях комиссия может составлять 100%.

Например, за аренду квартиры за 20 тыс. грн комиссия в размере 50% составит 10 тыс. грн, а при ставке 100% — 20 тыс. грн.

Кто должен платить риэлтору

Законодательство не устанавливает универсального правила, согласно которому комиссию в каждой сделке должен платить именно покупатель, продавец или арендатор.

При продаже квартиры платить может собственник, если именно он заказал услуги по поиску покупателя, проведению показов и организации продажи. Если же риэлтора нанял покупатель для поиска жилья и сопровождения своей сделки, оплату может производить он.

При аренде ситуация аналогична. Владелец может самостоятельно нанять специалиста для поиска арендатора, а в противном случае риэлтора привлекает человек, ищущий квартиру, и комиссия ложится на него.

Если в одной сделке работают представители обеих сторон, каждая из них может отдельно оплачивать работу своего специалиста.

Как не переплатить риелтору

Перед началом работы стоит четко согласовать размер комиссии и перечень услуг. В договоренности желательно указать, что именно входит в вознаграждение: поиск объекта или покупателя, организация просмотров, переговоры, проверка документов или сопровождение до заключения сделки.

Также стоит уточнить, когда именно возникает обязанность уплатить комиссию — после подписания договора, передачи задатка или завершения всей сделки.

Размер вознаграждения может существенно повлиять на общий бюджет покупки или аренды. Поэтому комиссию лучше рассчитать еще до того, как договариваться о квартире.

Привлечение риэлтора при этом не является обязательным условием для покупки, продажи или аренды жилья. Владелец или покупатель может самостоятельно искать предложения, вести переговоры и организовывать сделку.

Когда услуги риэлтора могут быть полезны

Риэлтор может взять на себя значительную часть организационной работы: поиск клиентов или жилья, проведение просмотров, переговоры и подготовку к сделке.

Особенно это может быть актуально для владельца, который находится за границей или не имеет возможности самостоятельно заниматься показом квартиры. В таком случае часть работы на месте выполняет специалист.

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