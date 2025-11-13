Дарение земельного участка в 2025 году — какие налоги надо уплатить

Мужчина с планшетом в поле. Фото: Freepik

Дарение участка земли — это распространенный способ передать собственность без купли-продажи. В 2025 году процедура осталась простой, но налоговые правила имеют свои нюансы. Чтобы избежать непредвиденных расходов, стоит заранее знать, кто и сколько платит государству.

Договор дарения заключают у нотариуса — он удостоверяет передачу права собственности от одного лица к другому, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Реклама

Читайте также:

Деньги между сторонами не передаются, ведь это безвозмездная сделка. Однако государство контролирует такие операции через систему налогов и сборов.

Для заключения договора понадобятся:

документы, подтверждающие право собственности на землю;

кадастровый номер участка;

выписка из Госреестра;

паспорта и коды сторон.

Нотариус проводит оценку рыночной стоимости участка, ведь именно от нее исчисляются налоги.

Налоги при дарении земли между родственниками

Если земля передается в пределах семьи — от родителей детям, от мужа жене, между братьями или сестрами — государство не взимает налоги. Такой переход собственности считается льготным.

Следовательно, близкие родственники освобождаются от уплаты:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

военного сбора;

государственной пошлины (уплачивается только техническая регистрация).

"Это самый выгодный вариант дарения, и именно его большинство украинцев использует в пределах семьи", — отмечают эксперты.

Сколько налогов платят другие родственники и знакомые

Если земельный участок дарят не члену семьи первой степени родства — например, куму, двоюродной сестре или соседу — налогов избежать не удастся.

В 2025 году действуют следующие ставки:

НДФЛ — 5% от стоимости земли;

военный сбор — 5%;

госпошлина — 1%.

Вместе с другими расходами (нотариус, оценка, регистрация) общая сумма может достигать до 12% от стоимости участка.

Какие налоги действуют при дарении земли нерезиденту

Если хотя бы одна из сторон — нерезидент Украины, налоговая нагрузка существенно возрастает. Даже родственникам в этом случае придется уплатить:

НДФЛ — 18%;

военный сбор — 5%;

госпошлину — 1%.

Итак, дарение земли иностранцам или от иностранцев стоит значительно дороже. Такие сделки контролируются особенно внимательно, чтобы предотвратить вывод украинской земли за пределы страны.

Какие еще есть расходы при дарении земли

Кроме налогов, нужно оплатить ряд обязательных услуг:

нотариальные действия — в зависимости от тарифа конкретного специалиста;

оценка земли — для определения налоговой базы;

административный сбор за регистрацию — 300 грн в 2025 году.

Все платежи подтверждаются квитанциями, без которых нотариус не зарегистрирует право собственности в Госреестре.

Как сообщалось, в Украине типичный срок аренды земли составляет 7-10 лет. Однако, если арендатор нарушает договорные условия, например, не платит аренду или наносит ущерб почве, досрочное расторжение соглашения является вполне законным.

Также мы рассказывали, что хотя владельцы земли в Украине склонны считать, что их право пользования неограниченно, законодательство четко регламентирует эти границы. Несоблюдение установленных законом ограничений и запретов может привести не только к административным штрафам, но и к серьезному риску потерять само право на пользование земельным участком.