Дарування земельної ділянки у 2025 році — які податки треба сплатити

Дарування ділянки землі — це поширений спосіб передати власність без купівлі-продажу. У 2025 році процедура залишилась простою, але податкові правила мають свої нюанси. Щоб уникнути непередбачених витрат, варто заздалегідь знати, хто і скільки платить державі.

Договір дарування укладають у нотаріуса — він посвідчує передачу права власності від однієї особи до іншої, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Гроші між сторонами не передаються, адже це безоплатна угода. Проте держава контролює такі операції через систему податків і зборів.

Для укладення договору знадобляться:

документи, що підтверджують право власності на землю;

кадастровий номер ділянки;

витяг з Держреєстру;

паспорти та коди сторін.

Нотаріус проводить оцінку ринкової вартості ділянки, адже саме від неї обчислюються податки.

Податки при даруванні землі між родичами

Якщо земля передається у межах сім’ї — від батьків дітям, від чоловіка дружині, між братами чи сестрами — держава не стягує податки. Такий перехід власності вважається пільговим.

Отже, близькі родичі звільняються від сплати:

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

військового збору;

державного мита (сплачується лише технічна реєстрація).

"Це найвигідніший варіант дарування, і саме його більшість українців використовує у межах родини", — наголошують експерти.

Скільки податків сплачують інші родичі та знайомі

Якщо земельну ділянку дарують не члену родини першого ступеня спорідненості — наприклад, куму, двоюрідній сестрі чи сусідові — податків уникнути не вдасться.

У 2025 році діють такі ставки:

ПДФО — 5% від вартості землі;

військовий збір — 5%;

держмито — 1%.

Разом з іншими витратами (нотаріус, оцінка, реєстрація) загальна сума може сягати до 12% від вартості ділянки.

Які податки діють при даруванні землі нерезиденту

Якщо хоча б одна зі сторін — нерезидент України, податкове навантаження суттєво зростає. Навіть родичам у цьому випадку доведеться сплатити:

ПДФО — 18%;

військовий збір — 5%;

держмито — 1%.

Отже, дарування землі іноземцям чи від іноземців коштує значно дорожче. Такі угоди контролюються особливо уважно, щоб запобігти виведенню української землі за межі країни.

Які ще є витрати при даруванні землі

Окрім податків, потрібно оплатити низку обов’язкових послуг:

нотаріальні дії — залежно від тарифу конкретного фахівця;

оцінка землі — для визначення податкової бази;

адміністративний збір за реєстрацію — 300 грн у 2025 році.

Усі платежі підтверджуються квитанціями, без яких нотаріус не зареєструє право власності в Держреєстрі.

