Дарування земельної ділянки у 2025 році — які податки треба сплатити

Дарування ділянки — які податки треба сплатити у 2025 році
Дарування ділянки землі — це поширений спосіб передати власність без купівлі-продажу. У 2025 році процедура залишилась простою, але податкові правила мають свої нюанси. Щоб уникнути непередбачених витрат, варто заздалегідь знати, хто і скільки платить державі.
Договір дарування укладають у нотаріуса — він посвідчує передачу права власності від однієї особи до іншої, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".
Гроші між сторонами не передаються, адже це безоплатна угода. Проте держава контролює такі операції через систему податків і зборів.
Для укладення договору знадобляться:
- документи, що підтверджують право власності на землю;
- кадастровий номер ділянки;
- витяг з Держреєстру;
- паспорти та коди сторін.
Нотаріус проводить оцінку ринкової вартості ділянки, адже саме від неї обчислюються податки.
Податки при даруванні землі між родичами
Якщо земля передається у межах сім’ї — від батьків дітям, від чоловіка дружині, між братами чи сестрами — держава не стягує податки. Такий перехід власності вважається пільговим.
Отже, близькі родичі звільняються від сплати:
- податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- військового збору;
- державного мита (сплачується лише технічна реєстрація).
"Це найвигідніший варіант дарування, і саме його більшість українців використовує у межах родини", — наголошують експерти.
Скільки податків сплачують інші родичі та знайомі
Якщо земельну ділянку дарують не члену родини першого ступеня спорідненості — наприклад, куму, двоюрідній сестрі чи сусідові — податків уникнути не вдасться.
У 2025 році діють такі ставки:
- ПДФО — 5% від вартості землі;
- військовий збір — 5%;
- держмито — 1%.
Разом з іншими витратами (нотаріус, оцінка, реєстрація) загальна сума може сягати до 12% від вартості ділянки.
Які податки діють при даруванні землі нерезиденту
Якщо хоча б одна зі сторін — нерезидент України, податкове навантаження суттєво зростає. Навіть родичам у цьому випадку доведеться сплатити:
ПДФО — 18%;
військовий збір — 5%;
держмито — 1%.
Отже, дарування землі іноземцям чи від іноземців коштує значно дорожче. Такі угоди контролюються особливо уважно, щоб запобігти виведенню української землі за межі країни.
Які ще є витрати при даруванні землі
Окрім податків, потрібно оплатити низку обов’язкових послуг:
- нотаріальні дії — залежно від тарифу конкретного фахівця;
- оцінка землі — для визначення податкової бази;
- адміністративний збір за реєстрацію — 300 грн у 2025 році.
Усі платежі підтверджуються квитанціями, без яких нотаріус не зареєструє право власності в Держреєстрі.
