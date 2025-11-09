Когда и как досрочно расторгнуть договор аренды земельного пая в 2025 году

Мужчина и женщина в поле. Фото: Freepik

В Украине большинство договоров аренды земли заключают на 7-10 лет. Но иногда ситуация меняется — арендатор нарушает условия, не платит или вредит земле. В таких случаях досрочное расторжение вполне возможно.

Закон позволяет владельцу участка защищать свои права, если есть основания, подтвержденные доказательствами, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Почему можно досрочно расторгнуть аренду земли

Чаще всего суды поддерживают арендодателей, если арендатор грубо нарушил условия соглашения. Основные причины для расторжения следующие:

Арендатор не платит арендную плату

Если оплата не поступает в сроки, определенные договором, это прямое нарушение. Даже задержка более двух месяцев может быть аргументом для суда.

Участок используют не по целевому назначению

Земля должна служить сельскому хозяйству, а не стать складом, стоянкой или местом застройки. Такие действия не только нарушают договор, но и могут испортить почву.

Передача в субаренду без согласия собственника

Если арендатор отдал пай другому лицу без вашего письменного разрешения — это автоматически основание для расторжения.

Повреждение или истощение почв

Неправильная обработка земли, чрезмерное использование химии, вырубка садов или вывоз чернозема — все это фиксируется как вред, который можно доказать экспертизой.

Другие нарушения условий договора

Иногда арендатор не предоставляет отчетность, не подписывает акты приемки или пользуется участком без регистрации. Любое невыполнение прописанных пунктов может быть основанием для прекращения аренды.

Как подтвердить нарушения арендатора земли

Каждое основание должно иметь документальное подтверждение. Это могут быть:

копии платежных документов или их отсутствие;

фото и видео с места нарушения;

акты сельского совета или комиссии;

показания очевидцев.

Перед обращением в суд стоит отправить арендатору письменное предупреждение. Если после этого он не реагирует, можно переходить к официальному расторжению через суд или нотариуса.

Как правильно расторгнуть договор аренды пая

Алгоритм действий для собственника выглядит так:

Собрать доказательства нарушений. Направить официальное уведомление арендатору. Дождаться ответа или завершения срока реагирования. Обратиться в суд или к нотариусу с требованием о расторжении. Зарегистрировать изменения в Государственном реестре вещных прав.

"Досрочное расторжение — не формальность, а правовой процесс, где каждая деталь имеет значение. Если арендатор добросовестно выполняет условия, суд не поддержит расторжение только из-за желания сменить пользователя. Но если есть четкие доказательства нарушений, владелец имеет все шансы вернуть свою землю", — отмечают специалисты.

Как сообщалось, земельный участок является ценной частью экосистемы, находящейся под охраной государства. Соответственно, любая деятельность арендатора, которая вызывает вред земле, может привести к серьезной ответственности, включая значительные финансовые санкции, судебные разбирательства или даже уголовное преследование.

Также мы рассказывали, что хотя землевладельцы в Украине склонны считать, что их права неограничены, законодательство четко регулирует использование земельных участков. Игнорирование установленных запретов может привести к серьезным последствиям, включая не только штрафы, но и возможность потери права на пользование землей.