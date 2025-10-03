еВосстановление для разрушенного жилья в исторических зданиях — что изменилось в условиях программы

Условия єВідновлення расширили — какую категорию жилья добавили
Кабинет министров принял решение, которое стало знаковым для владельцев жилья в памятниках архитектуры. Государство официально разрешило использование сертификатов программы "єВідновлення" для ремонта квартир и домов, расположенных в зданиях, имеющих статус культурного наследия.
Это означает, что люди, которые годами ждали возможности восстановить свое жилье в старинных домах, получили реальный инструмент для действий, сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
"Мы сокращаем время и процедуры, чтобы ускорить реальное восстановление нашего культурного наследия", — отметила и.о. главы ведомства Татьяна Бережная.
Как воспользоваться еВідновленням для исторических объектов
Ранее владельцы таких квартир сталкивались с двойными проблемами: нужно было не только оформлять помощь на восстановление, но и получать сложные согласования от органов охраны культурного наследия. Это создавало ситуации, когда процесс затягивался на годы.
Теперь государство внедрило новый порядок:
- сертификаты еВідновлення распространяются на все жилые помещения в зданиях культурной ценности;
- процедуры согласований перевели в цифровую плоскость через Единую государственную электронную систему в сфере строительства;
- упрощено получение разрешений на проведение работ, в частности ремонтных и реставрационных.
Таким образом, владельцы не остаются наедине с бюрократией, а получают четкий алгоритм действий.
Единая государственная система в сфере строительства
Цифровизация стала одним из ключевых элементов нововведения. Через Единую систему владельцы жилья в исторических зданиях теперь могут подавать заявления, отслеживать статус рассмотрения, получать согласования без посещения десятков учреждений.
По словам Бережной, меньше бюрократии, оптимизированные процессы — это основной принцип, который заложили в реформу. Ведь скорость принятия решений в случае культурного наследия определяет не только комфорт людей, но и сохранение исторического облика городов.
Перспективы для владельцев жилья в памятниках архитектуры
Запуск новых правил означает, что десятки тысяч украинцев, чьи квартиры в старинных домах пострадали от обстрелов, смогут начать реальные восстановительные работы.
Также это сигнал и для общин: теперь исторические центры городов имеют шанс не превратиться в руины, а возродиться благодаря сочетанию современных технологий и бережного отношения к архитектурному наследию.
В будущем предусматривают также расширение перечня работ, которые можно будет профинансировать через сертификаты еВідновлення. Это касается не только базовых ремонтов, но и комплексных реставраций, которые позволят сохранить аутентичность фасадов и внутренних элементов.
