еВосстановление для разрушенного жилья в исторических зданиях — что изменилось в условиях программы

Кабинет министров принял решение, которое стало знаковым для владельцев жилья в памятниках архитектуры. Государство официально разрешило использование сертификатов программы "єВідновлення" для ремонта квартир и домов, расположенных в зданиях, имеющих статус культурного наследия.

Это означает, что люди, которые годами ждали возможности восстановить свое жилье в старинных домах, получили реальный инструмент для действий, сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"Мы сокращаем время и процедуры, чтобы ускорить реальное восстановление нашего культурного наследия", — отметила и.о. главы ведомства Татьяна Бережная.

Как воспользоваться еВідновленням для исторических объектов

Ранее владельцы таких квартир сталкивались с двойными проблемами: нужно было не только оформлять помощь на восстановление, но и получать сложные согласования от органов охраны культурного наследия. Это создавало ситуации, когда процесс затягивался на годы.

Теперь государство внедрило новый порядок:

сертификаты еВідновлення распространяются на все жилые помещения в зданиях культурной ценности;

процедуры согласований перевели в цифровую плоскость через Единую государственную электронную систему в сфере строительства;

упрощено получение разрешений на проведение работ, в частности ремонтных и реставрационных.

Таким образом, владельцы не остаются наедине с бюрократией, а получают четкий алгоритм действий.

Единая государственная система в сфере строительства

Цифровизация стала одним из ключевых элементов нововведения. Через Единую систему владельцы жилья в исторических зданиях теперь могут подавать заявления, отслеживать статус рассмотрения, получать согласования без посещения десятков учреждений.

По словам Бережной, меньше бюрократии, оптимизированные процессы — это основной принцип, который заложили в реформу. Ведь скорость принятия решений в случае культурного наследия определяет не только комфорт людей, но и сохранение исторического облика городов.

Перспективы для владельцев жилья в памятниках архитектуры

Запуск новых правил означает, что десятки тысяч украинцев, чьи квартиры в старинных домах пострадали от обстрелов, смогут начать реальные восстановительные работы.

Также это сигнал и для общин: теперь исторические центры городов имеют шанс не превратиться в руины, а возродиться благодаря сочетанию современных технологий и бережного отношения к архитектурному наследию.

В будущем предусматривают также расширение перечня работ, которые можно будет профинансировать через сертификаты еВідновлення. Это касается не только базовых ремонтов, но и комплексных реставраций, которые позволят сохранить аутентичность фасадов и внутренних элементов.

