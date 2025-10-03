Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Условия єВідновлення расширили — какую категорию жилья добавили

Условия єВідновлення расширили — какую категорию жилья добавили

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 14:32
еВосстановление для разрушенного жилья в исторических зданиях — что изменилось в условиях программы
Разрушенные здания. Фото: Суспільне Запоріжжя

Кабинет министров принял решение, которое стало знаковым для владельцев жилья в памятниках архитектуры. Государство официально разрешило использование сертификатов программы "єВідновлення" для ремонта квартир и домов, расположенных в зданиях, имеющих статус культурного наследия.

Это означает, что люди, которые годами ждали возможности восстановить свое жилье в старинных домах, получили реальный инструмент для действий, сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Реклама
Читайте также:

"Мы сокращаем время и процедуры, чтобы ускорить реальное восстановление нашего культурного наследия", — отметила и.о. главы ведомства Татьяна Бережная.

Как воспользоваться еВідновленням для исторических объектов

Ранее владельцы таких квартир сталкивались с двойными проблемами: нужно было не только оформлять помощь на восстановление, но и получать сложные согласования от органов охраны культурного наследия. Это создавало ситуации, когда процесс затягивался на годы.

Теперь государство внедрило новый порядок:

  • сертификаты еВідновлення распространяются на все жилые помещения в зданиях культурной ценности;
  • процедуры согласований перевели в цифровую плоскость через Единую государственную электронную систему в сфере строительства;
  • упрощено получение разрешений на проведение работ, в частности ремонтных и реставрационных.

Таким образом, владельцы не остаются наедине с бюрократией, а получают четкий алгоритм действий.

Единая государственная система в сфере строительства

Цифровизация стала одним из ключевых элементов нововведения. Через Единую систему владельцы жилья в исторических зданиях теперь могут подавать заявления, отслеживать статус рассмотрения, получать согласования без посещения десятков учреждений.

По словам Бережной, меньше бюрократии, оптимизированные процессы — это основной принцип, который заложили в реформу. Ведь скорость принятия решений в случае культурного наследия определяет не только комфорт людей, но и сохранение исторического облика городов.

Перспективы для владельцев жилья в памятниках архитектуры

Запуск новых правил означает, что десятки тысяч украинцев, чьи квартиры в старинных домах пострадали от обстрелов, смогут начать реальные восстановительные работы.

Также это сигнал и для общин: теперь исторические центры городов имеют шанс не превратиться в руины, а возродиться благодаря сочетанию современных технологий и бережного отношения к архитектурному наследию.

В будущем предусматривают также расширение перечня работ, которые можно будет профинансировать через сертификаты еВідновлення. Это касается не только базовых ремонтов, но и комплексных реставраций, которые позволят сохранить аутентичность фасадов и внутренних элементов.

Как сообщалось, некоторые страховые компании в Украине предлагают полисы, покрывающие ущерб жилью или авто, причиненный в результате военной агрессии.

Также мы рассказывали, чем опасны панельные дома, которые возводились как быстрое жилье в 1960-1980-х годах.

памятник архитектуры недвижимость обстрелы компенсация єВідновлення
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации