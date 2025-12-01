Жилой ваучер на 2 млн грн в Дії — кто еще может получить с 1 декабря и как оформить

Семья у окна. Фото: Freepik

В Украине стартовал инструмент адресной поддержки ветеранов, которые потеряли или оставили свои дома из-за войны. Новый жилищный ваучер в Дії станет возможностью вернуть стабильность тем, кто долго не мог восстановить жилищные условия.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заявки принимаются с 1 декабря через приложение Дія.

Ваучер предназначен исключительно для ветеранов со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые переместились с временно оккупированной территории (ВОТ) и не имеют жилья на контролируемой Украине территории.

Основные требования включают:

статус ВПЛ и статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВИ);

регистрацию места жительства на временно оккупированной территории;

отсутствие государственного жилья, компенсаций или участия в других жилищных программах;

проживание на подконтрольной территории без собственного жилья (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий).

Условия распространяются на всех членов семьи — жену или мужа и детей.

Как оформить жилищный ваучер в Дії

Оформление полностью цифровое — без справок в очередях и заявлений в несколько инстанций. В приложении нужно зайти в раздел Сервисы → Услуги для ВПЛ → Заявление о жилищном ваучере.

Подать заявление можно без отмены права собственности на жилье на ВОТ. Это означает, что человек не теряет шанс получить компенсацию за разрушенное или недоступное имущество в будущем.

На что можно использовать жилищный ваучер

Жилищный ваучер — это не "наличные на руки". Средства будут перечислять напрямую продавцу или банку.

"Средства будут поступать безналично — сразу продавцу или банку. Это гарантирует прозрачность и целевое использование", — подчеркнул министр.

Использовать ваучер можно для:

покупки готовой квартиры на первичном или вторичном рынке;

инвестирования в новостройку;

оформления ипотеки.

Если в семье несколько ветеранов-ВПЛ, ваучеры разрешено объединить — это дает возможность приобрести большую или более новую квартиру.

Чем программа отличается от компенсации за разрушенное жилье

Ваучер не заменяет компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество. Программа создана для тех, кто сегодня не имеет возможности жить и нуждается в быстром решении жилищного вопроса.

Как отмечает министр, ваучер не заменяет компенсации за разрушенное жилье — это отдельный инструмент, который работает параллельно с єВідновленням.

О старте выплат и первые перечисления государство сообщит дополнительно — после технического запуска всех процедур.

Как сообщалось, жилье в ипотеку для ВПЛ является критически важным для многих украинцев, поскольку это часто единственный способ восстановить утраченное жилье. Несмотря на это, реальный опыт покупателей свидетельствует о наличии значительных скрытых препятствий и сложностей в этой процедуре.

Также мы рассказывали, что из-за увеличения количества защитников, потребность в военных в получении жилья ежегодно растет. Хотя в Украине действуют государственные гарантии, особое внимание уделяют случаям, позволяющим военнослужащим получить жилье вне общей очереди, то есть быстрее.