Дом для авто — сколько стоит построить гараж в ноябре

Дата публикации 6 ноября 2025 11:22
обновлено: 11:03
Сколько стоит построить гараж — цены в ноябре 2025 года
Новый гараж. Каиф Хаус

Желание защитить свой автомобиль от непогоды и потенциальных краж вполне естественно. И если временные навесы не дают полного ощущения спокойствия, то капитальный гараж становится идеальным решением. Однако, прежде чем начать строительство, возникает главный вопрос: сколько сейчас стоит построить гараж? Ведь полная стоимость его возведения — это гибкая цифра, которую можно регулировать в соответствии с вашими финансовыми возможностями и требованиями.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие цены на строительство гаража в Украине в ноябре 2025 года.

Сколько стоит построить гараж

Стоимость проекта зависит от множества факторов: размера, типа конструкции, выбранных материалов и региона. В ноябре 2025 года средняя стоимость строительства гаража под ключ в Украине колеблется в широком диапазоне — от 4 500 до 9 500 грн за квадратный метр площади, а иногда и выше.

Чтобы получить конкретную цифру, нужно разобрать смету детальнее.

Какова средняя стоимость гаража под ключ

Опция "под ключ" идеально подходит для тех, кто ценит свое время и не желает погружаться во все тонкости строительных процессов.

Строительные компании предлагают полный комплекс работ: от подготовки участка и возведения фундамента до установки ворот, кровли и отделки.

Согласно данным строительной площадки Rabotniki.UA, средняя цена на строительство гаража под ключ составляет около 6 130 грн/кв. м. Это ориентировочный показатель, который включает стоимость материалов и работы.

 

None - фото 1
Цены на строительство гаража. Фото: скриншот

Для примера, строительство стандартного гаража на один автомобиль площадью 24 кв. м (4х6 м) может обойтись в сумму от 108 000 до 228 000 грн.

Сколько стоят основные материалы для гаража

Наибольшую часть сметы забирают материалы. Стоимость существенно отличается в зависимости от того, что вы выберете:

  1. Стены. Самыми дешевыми являются шлакоблоки или пеноблоки. Цена за шлакоблок в среднем начинается от 20-25 грн/шт, а пеноблок — от 65-75 грн/шт. Это экономичный вариант для надежного гаража. Кирпичная кладка будет дороже, но долговечнее.
  2. Фундамент. Для капитальной постройки нужен ленточный фундамент. Его стоимость напрямую зависит от цен на бетон и арматуру.
  3. Кровля. Чаще всего используют профнастил или металлочерепицу. Цена на профнастил стартует от 180-250 грн/кв. м.
  4. Ворота: Наиболее значимая статья расходов. Распашные металлические ворота будут самыми дешевыми (от 20 000 грн с установкой), но секционные автоматические, которые значительно удобнее, могут стоить от 28 000 до 45 000 грн и более, в зависимости от размера и бренда.

Какая цена строительства гаража из пеноблока

Гараж из пеноблока (или газоблока) считается "золотой серединой" по соотношению цена/качество.

"Пеноблоки легкие, имеют хорошие теплоизоляционные свойства, и с ними быстрее работать, что снижает общую стоимость работ", — отмечают в компании "С-Центр".

Если вы решите строить гараж самостоятельно (экономя на работе), стоимость материалов для небольшого гаража (около 20 кв. м) может стартовать от 65 000-80 000 грн.

Если же привлекать бригаду, то стоимость работ добавит еще примерно 40-50% от стоимости материалов, или же вы вернетесь к средней цене "под ключ" — около 5 500-7 500 грн/кв. м.

Как сообщалось, продажа или дарение частного дома — это всегда ответственный шаг, требующий внимания к финансовой стороне. Кроме цены самого объекта, необходимо учитывать дополнительные расходы, такие как налоги, оценка имущества, услуги нотариуса и государственная регистрация прав собственности, которые могут значительно увеличить общую стоимость сделки.

Также мы рассказывали, что наличие значительного перепада высот на участке требует особого внимания к строительству ограждения, сочетая эстетические, практические и правовые аспекты. Грамотное выравнивание забора на неровной поверхности является ключевым для его долговечности, привлекательного вида и предотвращения споров с соседями или контролирующими органами.

