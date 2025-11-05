Сколько стоит переоформление дома в селе в ноябре 2025 года — полная сумма расходов

Дом в селе. Фото: Волинські новини

Продажа или дарение частного дома — это не только формальность, но и серьезная финансовая операция. Расходы на налоги, оценку, нотариальные услуги и регистрацию прав собственности могут существенно повлиять на общую сумму сделки.

В ноябре 2025 года стоимость переоформления дома в селе остается высокой, ведь законодательство не предусматривает льгот для сельской местности, отмечают эксперты АН "Маяк".

Какие налоги при продаже дома в селе

При переоформлении жилой недвижимости продавец обязан уплатить три основных налога.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Его размер составляет 5% от стоимости объекта, если продавец владеет домом менее трех лет или уже продавал другую недвижимость в течение отчетного года.

Военный сбор

Также 5% от стоимости сделки, уплачивается независимо от срока владения домом.

Сбор в Пенсионный фонд

Покупатель платит 1% только в случае, если покупает жилье не впервые или не состоит на квартирном учете.

Чтобы рассчитать точную сумму, необходимо провести оценку рыночной стоимости дома. Именно от этого показателя зависит размер всех налогов.

Сколько стоит оценка дома для переоформления

Услуги оценщика — обязательная часть подготовки документов. Обычно оценка дома стоит около 1 000 грн и занимает один рабочий день.

Отдельно оценивается земельный участок, на котором расположен дом. Это еще примерно 1 000 грн. Таким образом, только этап оценки объекта может стоить до 2 000 грн.

Для проведения оценки нужны документы:

на дом — свидетельство о праве собственности, техпаспорт, выписка из Реестра;

на землю — государственный акт или другой документ, подтверждающий право собственности;

на владельца — паспорт и код налогоплательщика.

Заказать оценку имеет право только собственник или его представитель.

Сколько стоят услуги нотариуса при продаже дома

Нотариус оформляет договор купли-продажи, проверяет документы и регистрирует право собственности. За это предусмотрена госпошлина 1% от суммы сделки, но не менее одного необлагаемого минимума.

К этому добавляется стоимость услуг нотариуса. В сельской местности они ниже, чем в столице, однако в среднем составляют от 5 000 до 10 000 грн.

Если стороны решают подписать предварительный договор, за него платят отдельно.

Сколько стоит регистрация права собственности на дом

После подписания соглашения покупатель должен зарегистрировать новое право собственности. Это можно сделать в Центре предоставления административных услуг или через нотариуса. Стоимость зависит от срока выполнения:

5 дней — 302,80 грн;

2 дня — 3 028 грн;

1 день — 6 056 грн;

2 часа — 15 140 грн.

Если одновременно оформляются дом и земля, сбор уплачивается отдельно за каждый объект.

От уплаты освобождаются граждане с 1-2 группой инвалидности или пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

Сколько всего стоит переоформление дома в селе

С учетом всех расходов, ориентировочная стоимость переоформления частного дома в ноябре 2025 года составляет:

налоги — от 6% до 11% стоимости объекта;

оценка дома и земли — около 2 000 грн;

нотариальные услуги — 5 000-10 000 грн;

регистрационный сбор — от 300 до 6 000 грн в зависимости от срока.

Следовательно, даже при продаже дома в селе с небольшой стоимостью следует быть готовым к нескольким десяткам тысяч гривен расходов.

"Планируя сделку, стоит заранее уточнить все детали у нотариуса, чтобы избежать непредвиденных платежей и задержек с документами", — отмечают специалисты.

Как сообщалось, в Украине растет интерес владельцев совместного жилья к вопросу его законного разделения. Эта процедура строго регулируется законодательством, поскольку в результате разделения общей собственности образуются самостоятельные объекты недвижимости (новые отдельные дома).

Также при возведении собственного дома необходимо помнить, что лишние сантиметры могут привести к судебным спорам или требованию снести здание. Украинское законодательство содержит четкие нормы относительно минимального расстояния, на которое нужно отступить от границ соседнего участка, чтобы ваше жилье считалось построенным законно.