Скільки коштує побудувати гараж — ціни у листопаді 2025 року

Бажання захистити свій автомобіль від негоди та потенційних крадіжок цілком природне. І якщо тимчасові навіси не дають повного відчуття спокою, то капітальний гараж стає ідеальним рішенням. Проте, перш ніж розпочати будівництво, виникає головне питання: скільки зараз коштує побудувати гараж? Адже повна вартість його зведення — це гнучка цифра, яку можна регулювати відповідно до ваших фінансових можливостей та вимог.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, які ціни на будівництво гаража в Україні у листопаді 2025 року.

Скільки коштує побудувати гараж

Вартість проєкту залежить від безлічі факторів: розміру, типу конструкції, обраних матеріалів та регіону. У листопаді 2025 року середня вартість будівництва гаража під ключ в Україні коливається в широкому діапазоні — від 4 500 до 9 500 грн за квадратний метр площі, а іноді й вище.

Щоб отримати конкретну цифру, потрібно розібрати кошторис детальніше.

Яка середня вартість гаража під ключ

Опція "під ключ" ідеально підходить для тих, хто цінує свій час і не бажає занурюватися у всі тонкощі будівельних процесів. Будівельні компанії пропонують повний комплекс робіт: від підготовки ділянки та зведення фундаменту до встановлення воріт, покрівлі та оздоблення.

Згідно з даними будівельного майданчика Rabotniki.UA, середня ціна на будівництво гаража під ключ складає близько 6 130 грн/кв. м. Це орієнтовний показник, який включає вартість матеріалів та роботи.

Ціни на будівництво гаража. Фото: скриншот

Для прикладу, будівництво стандартного гаража на один автомобіль площею 24 кв. м (4х6 м) може обійтися в суму від 108 000 до 228 000 грн.

Скільки коштують основні матеріали для гаража

Найбільшу частину кошторису забирають матеріали. Вартість суттєво різниться залежно від того, що ви оберете:

Стіни. Найдешевшими є шлакоблоки або піноблоки. Ціна за шлакоблок в середньому починається від 20-25 грн/шт., а піноблок — від 65-75 грн/шт. Це економічний варіант для надійного гаража. Цегляна кладка буде дорожчою, але довговічнішою. Фундамент. Для капітальної споруди потрібен стрічковий фундамент. Його вартість безпосередньо залежить від цін на бетон та арматуру. Покрівля. Найчастіше використовують профнастил або металочерепицю. Ціна на профнастил стартує від 180-250 грн/кв. м. Ворота: Найбільш значуща стаття витрат. Двопільні металеві ворота будуть найдешевшими (від 20 000 грн з установкою), але секційні автоматичні, які значно зручніші, можуть коштувати від 28 000 до 45 000 грн і більше, залежно від розміру та бренду.

Яка ціна будівництва гаража з піноблока

Гараж з піноблока (або газоблоку) вважається "золотою серединою" за співвідношенням ціна/якість.

"Піноблоки легкі, мають добрі теплоізоляційні властивості, і з ними швидше працювати, що знижує загальну вартість робіт", — зазначають у компанії "С-Центр".

Якщо ви вирішите будувати гараж самостійно (економлячи на роботі), вартість матеріалів для невеликого гаража (близько 20 кв. м) може стартувати від 65 000-80 000 грн.

Якщо ж залучати бригаду, то вартість робіт додасть ще приблизно 40-50% від вартості матеріалів, або ж ви повернетеся до середньої ціни "під ключ" – близько 5 500-7 500 грн/кв. м.

