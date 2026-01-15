Видео
Главная Рынок недвижимости Документы на гараж — без каких бумаг не обойтись владельцам

Документы на гараж — без каких бумаг не обойтись владельцам

Дата публикации 15 января 2026 14:32
Какие документы на гараж должны быть у каждого владельца в Украине в 2026 году
Люди с документами. Фото: Freepik

Наличие ключей или старой членской книжки гаражно-строительного кооператива (ГСК) больше не подтверждает право собственности. В 2026 году единственным юридически значимым доказательством того, что гараж принадлежит именно вам, является запись в Государственном реестре вещных прав. Без нее имущество фактически не существует для сделок, наследования или залога.

В статье 2 Закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" указано, что государственная регистрация является официальным признанием государством факта приобретения или изменения права собственности.

Читайте также:

Именно поэтому отсутствие записи в реестре автоматически лишает гараж юридического статуса.

Документы на гараж в кооперативе

Многие по привычке думают, что членство в кооперативе - это и есть собственность. Это большое заблуждение. Книжка лишь подтверждает, что вы являетесь членом ГБК, но не дает права распоряжаться недвижимостью.

Процедура сейчас выглядит так: сначала вы закрываете вопрос с паями. Статья 384 Гражданского кодекса Украины четко говорит: член кооператива становится собственником только после полной уплаты паевого взноса.

Но на этом не все. Чтобы "легализоваться", надо вызвать сертифицированного инженера для изготовления техпаспорта, а потом со всеми документами идти к нотариусу. Только когда ваши данные появятся в реестре, вы станете полноправным хозяином.

Земля под гаражом в 2026 году

Если ваш гараж стоит отдельно на фундаменте — это капитальная постройка. А значит, без оформленной земли под ним вы далеко не уедете.

В 2026 году без кадастрового номера участка вы фактически связаны по рукам и ногам: ни продать постройку, ни взять под нее кредит не получится.

Для переоформления готовьте стандартный пакет:

  1. Паспорт и код.
  2. Выписку из реестра (если уже успели зарегистрировать само здание).
  3. Свежий техпаспорт, который обязательно должен быть в системе ЕГЭССБ.

На каждом техпаспорте есть QR-код. Любой покупатель или банк за секунду увидит через него все границы и характеристики объекта.

Ранее мы рассказывали, как приватизировать гараж в Украине. А также, где можно строить гараж без нарушений на собственном участке.

недвижимость документы собственность гараж документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
