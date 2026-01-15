Які документи на гараж повинні бути у кожного власника в Україні у 2026 році

Люди з документами. Фото: Freepik

Наявність ключів або старої членської книжки гаражно-будівельного кооперативу (ГБК) більше не підтверджує право власності. У 2026 році єдиним юридично значущим доказом того, що гараж належить саме вам, є запис у Державному реєстрі речових прав. Без нього майно фактично не існує для угод, спадкування чи застави.

У статті 2 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" зазначено, що державна реєстрація є офіційним визнанням державою факту набуття або зміни права власності. Саме тому відсутність запису в реєстрі автоматично позбавляє гараж юридичного статусу.

Документи на гараж у кооперативі

Багато хто за звичкою думає, що членство в кооперативі — це і є власність. Це велика помилка. Книжка лише підтверджує, що ви є членом ГБК, але не дає права розпоряджатися нерухомістю.

Процедура зараз виглядає так: спочатку ви закриваєте питання з паями. Стаття 384 Цивільного кодексу України чітко каже: член кооперативу стає власником лише після повної сплати пайового внеску.

Але на цьому не все. Щоб "легалізуватися", треба викликати сертифікованого інженера для виготовлення техпаспорта, а потім з усіма документами йти до нотаріуса. Тільки коли ваші дані з’являться в реєстрі, ви станете повноправним господарем.

Земля під гаражем у 2026 році

Якщо ваш гараж стоїть окремо на фундаменті — це капітальна споруда. А отже, без оформленої землі під ним ви далеко не заїдете. У 2026 році без кадастрового номера ділянки ви фактично зв’язані по руках і ногах: ані продати споруду, ані взяти під неї кредит не вийде.

Для переоформлення готуйте стандартний пакет:

Паспорт та код. Витяг з реєстру (якщо вже встигли зареєструвати саму будівлю). Свіжий техпаспорт, який обов'язково має бути в системі ЄДЕССБ.

На кожному техпаспорті є QR-код. Будь-який покупець або банк за секунду побачить через нього всі межі та характеристики об’єкта.

Раніше ми розповідали, як приватизувати гараж в Україні. А також, де можно будувати гараж без порушень на власній ділянці.