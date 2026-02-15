Можно ли потерять дом в Украине без оформленного права собственности

Мужчина с бумагами. Фото: Freepik

Мы привыкли думать, что стены и забор — это и есть собственность. Но в реалиях 2026 года ситуация кардинально изменилась: юридическая связь с недвижимостью весит не меньше, чем фундамент. Если вашего дома нет в Государственном реестре вещных прав, то для государства вы, к сожалению, просто человек, который там временно находится, а не полноценный хозяин.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 331 Гражданского кодекса, право собственности на новостройку возникает лишь с момента завершения строительства, а если закон требует регистрации (как в нашем случае) — то именно с момента внесения записи в реестр. Проще говоря: нет записи — нет права.

Риски владения домом без регистрации

Владение незарегистрированным домом сегодня напоминает езду на авто без техпаспорта. Вроде бы оно ваше, но сделать с ним ничего нельзя.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы:

Заблокированные сделки. Вы не сможете официально продать, подарить или заложить дом под кредит. Наследственные войны. Оформить такой объект в наследство — это настоящий юридический ад для ваших родных. Нулевая компенсация. Если, не дай Бог, дом будет разрушен в результате боевых действий или стихийного бедствия, государство не выплатит возмещение, потому что объекта юридически не существовало. Беззащитность в суде. Доказать свои права на имущество без выписки из реестра крайне трудно.

Отдельный риск касается самовольного строительства. Статья 376 ГКУ четко говорит: лицо, осуществившее самовольное строительство, не приобретает на него права собственности.

Более того, в 2026 году общины стали значительно строже следить за градостроительными нормами. Если здание мешает инфраструктурным планам или возведено без разрешений, суд может обязать снести его за свой счет.

Как превратить самострой в законную собственность

Государственная регистрация — это единственный способ получить официальное "да" от закона. Именно выписка из реестра, а не старая бумажка из БТИ 90-х годов, является вашим главным бронежилетом.

Что стоит сделать уже сейчас:

поднять все старые документы и проверить, "видит" ли их электронная система;

если нужно - обновить технический паспорт;

завершить процедуру регистрации через ЦПАУ или нотариуса.

Формальность — это не бумажка ради бумажки, а ваша единственная реальная гарантия не потерять все в один момент. Лучше потратить время на реестр сейчас, чем потом годами обивать пороги судов.

Как сообщалось, строительство стен и крыши дома — это только начало, ведь впереди ждет изнурительная бумажная волокита, где важнейшим документом становится технический паспорт. Стоит помнить, что техпаспорт не является аналогом выписки из реестра, поскольку эти бумаги имеют разное назначение и юридическую силу.

Также мы рассказывали, что несмотря на военное положение, возможность оформить землю под собственным домом остается актуальной и вполне реальной. Хотя с 2022 года бесплатная приватизация "пустых" участков приостановлена, для владельцев зарегистрированной недвижимости действует важное исключение, позволяющее узаконить придомовую территорию.