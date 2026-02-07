Приватизация земли под частным домом в Украине — какие условия в 2026 году

Дом с участком. Фото: Freepik

Даже сейчас, когда в стране действует военное положение, вопрос земли под собственным домом никуда не исчез. Хотя государство еще в 2022-м "поставило на паузу" бесплатную раздачу участков, для тех, у кого на земле уже стоит законно оформленный дом, сделали важное исключение.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на экспертов компании "Землеустроитель" рассказывает о порядке приватизации земельного участка под частным домом в условиях военного положения в Украине.

Приватизация земли под домом в 2026 году

Если стены ваши — вы имеете полное право оформить и землю под ними. Это фактически единственная "лазейка", которая позволяет стать полноправным владельцем участка сегодня.

Если ваш дом зарегистрирован, а земля — нет, то фактически вы живете на участке громады. Без приватизации ваша граница — это лишь забор, который держится на честном слове и отношениях с соседями.

В кадастре такого участка "не существует", он без контуров. А это первый шаг к проблемам, если вы захотите дом продать, подарить или оставить в наследство детям. Нотариусы сегодня очень придирчивы к кадастровым номерам.

Нормы бесплатной приватизации земли

Закон четко определяет максимальные площади, которые можно оформить бесплатно:

в селах — до 25 соток (0,25 га);

в поселках — до 15 соток (0,15 га);

в городах — не более 10 соток (0,10 га).

Если ваш огород значительно больше этих норм, не паникуйте. Остальные обычно можно "добить" под другое целевое назначение (например, для ОСГ), но это уже отдельная история.

Порядок приватизации земельного участка под домом

Не ждите, что все произойдет само собой. Процесс выглядит примерно так:

Ищете толкового землеустроителя. Это должен быть сертифицированный специалист с оборудованием, а не просто знакомый с рулеткой. Съемка и техдокументация. Геодезисты приедут, измерят каждый угол и создадут проект. Присвоение кадастрового номера. Это когда ваш участок наконец-то появляется на цифровой карте Украины. Сессия местного совета. Депутаты должны проголосовать за утверждение документов. Это часто самый длинный этап, потому что сессии могут переносить. Финальная регистрация. Заносите документы в ЦПАУ или нотариуса, чтобы в реестре недвижимости появилась запись: "Владелец — вы".

Почему не стоит откладывать приватизацию

Оформленная земля — это ваше спокойствие. Когда у участка есть четкие координаты, сосед уже не передвинет забор на полметра, пока вас нет дома.

К тому же рынок земли постоянно меняется, правила становятся строже, а услуги землеустроителей точно не дешевеют.

В 2026 году приватизация под застройкой — это едва ли не самый простой способ капитализировать свое имущество.

