Право собственности на дом — какой документ нужен каждому хозяину

Дом на участке. Фото: Freepik

Возвести коробку дома и накрыть ее крышей — это лишь половина пути. Далее начинается "бумажный" этап, который многих пугает больше строительства. Именно здесь ключевую роль играет технический паспорт на дом.

Его часто путают с выпиской из реестра, но это разные документы с разными функциями, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юристов компании "Земельный фонд Украины".

Реклама

Читайте также:

Что такое технический паспорт на дом

Технический паспорт — это "анкета" вашей недвижимости. В нем нет информации о том, кто собственник по закону (для этого есть выписка из Реестра вещных прав).

Зато там подробно описано все остальное:

Фактические параметры: точная площадь (которая часто разбегается с проектной), количество комнат, высота потолков. Конструктив: из чего возведены стены, какой фундамент, где расположены перегородки. Инвентаризация: год постройки и оценка технического состояния.

Сегодня все техпаспорта должны быть зарегистрированы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ). Если вашего документа нет в этой базе — юридически его не существует.

Когда без техпаспорта на дом не обойтись

О нем обычно вспоминают, когда "горит" какая-то сделка. В частности, он критически нужен для:

ввода в эксплуатацию: без обмеров сертификат о готовности не получить;

продажи или дарения: нотариус обязательно проверит актуальность данных;

раздела имущества: если дом надо разбить на два отдельных адреса.

узаконивание "самостроя": прежде чем платить штрафы и легализовать пристройку, ее надо обмерить.

Сейчас цифровизация в Украине идет бешеными темпами. Актуальный техпаспорт в кармане — это ваша защита от лишних вопросов при регистрации недвижимости и залог того, что сделка купли-продажи не сорвется в последний момент.

Ранее мы рассказывали, какие ограничения действуют при приватизации земли под домом в 2026 году. А также, сколько надо заплатить за переоформление дома в селе.