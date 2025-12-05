Можно ли строить жилье на дачном участке в Украине — что говорит закон

Строительство дома. Фото: Freepik

Вопрос строительство жилого дома на дачном участке продолжает волновать многих владельцев земли. Сегодня закон разрешает строить, но только при условии четкого соблюдения норм.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о возможности возведении полноценного жилого дома на дачном участке.

В основе требований законодательства лежит целевое назначение земли: большинство дачных участков относятся к землям сельскохозяйственного назначения, однако это не запрещает застройку. На таких участках могут возводиться дома и хозяйственные постройки.

"Граждане имеют право строить на земельных участках для садоводства садовые и дачные дома", — говорится в статье 35 Земельного кодекса Украины.

Что такое дачный участок

Земельный кодекс трактует дачные земли как территории для отдыха и выращивания садовых культур, обычно расположенные за пределами города. Статья 1 Закона "Об архитектурной деятельности" уточняет, что такие участки могут использоваться и для размещения капитальных домов.

Главное — правильно определить тип сооружения, ведь от этого будет зависеть дальнейшее оформление и возможность проживания.

В чем разница между садовым и жилым домом

Традиционно дачные и садовые дома считались сезонными. Однако сейчас закон позволяет превращать их в жилые — при условии соответствия нормам.

"Садовые и дачные дома могут быть переведены в жилые по решению уполномоченных органов", — отмечается в части 4 статьи 35 Земельного кодекса.

Для этого дом должен соответствовать Государственным строительным нормам относительно фундамента, высоты помещений, инженерных систем, энергоэффективности.

Чтобы обезопасить себя, стоит позаботиться о:

правильном проекте;

наличии коммуникаций;

соответствии техническим стандартам.

Ответственность за самовольное строительство на даче

Нарушение норм влечет за собой серьезные финансовые риски. Статья 96 Кодекса Украины об административном нарушении предусматривает внушительные штрафы за самовольные работы. Проблемы не ограничиваются деньгами: объект без разрешений невозможно зарегистрировать, продать или подарить, а в отдельных случаях суд может обязать снести здание.

Как сообщалось, все больше граждан Украины рассматривают дачное жилье как полноценную альтернативу городским квартирам. Однако, до недавнего времени официальная регистрация места жительства в садовом доме оставалась юридически невозможной.

Также мы рассказывали, что копание собственного колодца на участке гарантирует автономное обеспечение водой, что является значительным шагом к независимости. Важно помнить, что законодательство строго регламентирует расположение такого сооружения, особенно относительно необходимых отступлений от соседних границ и других зданий.