Что можно строить без разрешений на собственном участке — нормы законодательства

Мужчина и женщина на стройке. Фото6 Freepik

Получив собственную землю, каждый владелец стремится быстро обустроить территорию под свои нужды. Но закон позволяет возводить лишь определенные объекты без сложных процедур, если соблюдены требования Государственных строительных норм и местных правил.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие сооружения можно возводить на собственном участке без строительных разрешений.

Реклама

Читайте также:

В правительственном постановлении №406 прямо указано, что часть строительных работ может выполняться без получения документов, дающих право на их выполнение, а после завершения такие объекты не требуют ввода в эксплуатацию.

Для индивидуальных жилых, садовых или дачных домов до 500 кв. м применяется строительный паспорт. Органы государственного архитектурно-строительного контроля выдают документ после проверки соответствия намерений застройки действующим нормам.

Даже если паспорт не является разрешением в классическом понимании, он формирует рамки, в пределах которых возможно строительство.

Перечень сооружений, которые не требуют разрешения

Постановление №406 устанавливает понятный список. К самым распространенным объектам относятся:

навесы, террасы, беседки, летние кухни без фундамента;

индивидуальные скважины до 20 м и колодцы для собственных нужд;

ограждения, если они не выполняют функцию несущих конструкций;

малые элементы благоустройства и озеленения;

временные сооружения и легкие хозяйственные помещения;

ремонтные работы без вмешательства в несущие конструкции.

Такие объекты можно возводить сразу, но только при условии соответствия земельному назначению и соблюдения строительных норм.

Строительные требования при сооружении легких объектов

Закон "О регулировании градостроительной деятельности" отмечает, что любые работы выполняются с учетом целевого назначения участка.

"На земле для садоводства, например, не допускается строительство объектов, не соответствующих функциональному использованию территории", — говорится в законе.

Так же действуют общие отступы:

жилые здания — не менее 3 м от границы;

хозяйственные постройки — не менее 1 м;

объекты с повышенной пожарной опасностью — в соответствии с ГСН по противопожарным разрывам.

Как сообщалось, навес на участке является практичным решением, которое не только защищает автомобиль, но и добавляет функциональности двору. При этом его установка строго регламентируется строительными нормами, которые определяют необходимое минимальное расстояние от границ, чтобы избежать затенения соседней территории и обеспечить правовую чистоту.

Также мы рассказывали, что нарушение правил благоустройства относительно прилегающей территории — распространенное явление, которое регулируется местными нормативами. Согласно законодательству, владельцы и пользователи земельных участков несут ответственность не только за свою землю, но и за чистоту и порядок на участке, прилегающем к их забору, включая тротуары и зеленые насаждения.