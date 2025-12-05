Чи можна будувати житло на дачній ділянці в Україні — що каже закон

Зведення будинку. Фото: Freepik

Питання зведення житлового будинку на дачній ділянці й надалі хвилює багатьох власників землі. Сьогодні закон дозволяє будувати, але тільки за умови чіткого дотримання норм.

Редакція Новини.LIVE розповідає про можливість зведенні повноцінного житлового будинку на дачній ділянці.

Реклама

Читайте також:

В основі вимог законодавства лежить цільове призначення землі: більшість дачних ділянок належать до земель сільськогосподарського призначення, проте це не забороняє забудову. На таких ділянках можуть зводитися будинки та господарські споруди.

"Громадяни мають право будувати на земельних ділянках для садівництва садові та дачні будинки", — зазначено у статті 35 Земельного кодексу України.

Що таке дачна ділянка

Земельний кодекс трактує дачні землі як території для відпочинку та вирощування садових культур, зазвичай розташовані поза межами міста. Стаття 1 Закону "Про архітектурну діяльність" уточнює, що такі ділянки можуть використовуватися й для розміщення капітальних будинків.

Головне — правильно визначити тип споруди, адже від цього залежатиме подальше оформлення та можливість проживання.

У чому різниця між садовим та житловим будинком

Традиційно дачні та садові будинки вважалися сезонними. Проте зараз закон дозволяє перетворювати їх на житлові — за умови відповідності нормам.

"Садові та дачні будинки можуть бути переведені у житлові за рішенням уповноважених органів", — наголошується у частині 4 статті 35 Земельного кодексу.

Для цього будинок повинен відповідати Державним будівельним нормам щодо фундаменту, висоти приміщень, інженерних систем, енергоефективності.

Щоб убезпечити себе, варто подбати про:

правильний проєкт;

наявність комунікацій;

відповідність технічним стандартам.

Відповідальність за самочинне будівництво на дачі

Порушення норм тягне за собою серйозні фінансові ризики. Стаття 96 Кодексу України про адміністративне порушення передбачає значні штрафи за самовільні роботи. Проблеми не обмежуються грошима: об’єкт без дозволів неможливо зареєструвати, продати чи подарувати, а в окремих випадках суд може зобов’язати знести будівлю.

Як повідомлялось, дедалі більше громадян України розглядають дачне житло як повноцінну альтернативу міським квартирам. Однак, донедавна офіційна реєстрація місця проживання у садовому будинку залишалася юридично неможливою.

Також ми розповідали, що влаштування власного колодязя на ділянці гарантує автономне забезпечення водою, що є значним кроком до незалежності. Важливо пам'ятати, що законодавство суворо регламентує розташування такої споруди, особливо щодо необхідних відступів від сусідніх меж та інших будівель.