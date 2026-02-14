Жилье самых богатых киевлян — каким районам отдавала предпочтение аристократия

Дом в Киеве.Фото: А. Киселев

Киев всегда был городом контрастов, где золотые купола соборов соседствовали с шумными рынками. Но если вы ищете дух настоящей роскоши прошлых веков, стоит заглянуть в конкретные дворики, дома и на конкретные кручи.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие районы в Киеве выбирали купцы и аристократы.

Где жили самые богатые киевляне прошлого

Исторически элита выбирала Липки. Этот район получил название из-за липовой рощи, которую вырубили, чтобы освободить место для дворцов. Именно здесь, на Печерске, селились губернаторы, сахарные магнаты и генералы.

Жизнь на Липках была символом того, что вы "прошли игру": роскошные особняки с лепниной, собственные экипажи и закрытые вечеринки, о которых шептал весь город.

Дома Гальперина или Либермана до сих пор напоминают о тех временах, когда богатство измерялось количеством мрамора в прихожей.

Дом на Липках. Фото: Д. Шахбазян

Купеческие дома на Подоле

Подол имел совсем другой вайб. Это был район "селф-мейд" людей — купцов, которые сделали состояние на торговле зерном, мехом и специями.

Если аристократы на Липках наследовали деньги, то подольские миллионеры их зарабатывали. Их дома часто совмещали жилые комнаты на втором этаже и магазины или склады на первом.

Жизнь здесь бурлила вокруг Контрактовой площади, а каждый камень на Андреевском спуске помнит звон золотых монет в карманах меценатов.

Дом на Подоле. Фото: А. Белобородов

Особняки аристократии в центре Киева

Ближе к концу XIX века мода сместилась в сторону "Верхнего города" — района вокруг Золотых ворот и улицы Ярославов Вал. Здесь возводили доходные дома, которые выглядели как настоящие замки, отмечает Михаил Полинцев на своем YouTube-канале.

Богачи соревновались, чей фасад будет более причудливым: с химерами, рыцарями или экзотическими птицами.

Дом на Большой Васильковской. Фото: SergeyUA

Это был район интеллектуальной элиты и успешных юристов, которые ценили близость к театрам и университетам.

Как сообщалось, улицы Подола и Липок до сих пор сохраняют дух "старых денег", где каждый роскошный фасад с химерами рассказывает о состоянии бывших владельцев. Дореволюционные дома Киева были не просто жильем, а откровенным заявлением о высоком статусе и богатстве, застывшим в камне.

