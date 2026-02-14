Жилье самых богатых киевлян — каким районам отдавала предпочтение аристократия

Дворцы Киева — какие районы выбирали аристократы для проживания
Киев всегда был городом контрастов, где золотые купола соборов соседствовали с шумными рынками. Но если вы ищете дух настоящей роскоши прошлых веков, стоит заглянуть в конкретные дворики, дома и на конкретные кручи.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие районы в Киеве выбирали купцы и аристократы.
Где жили самые богатые киевляне прошлого
Исторически элита выбирала Липки. Этот район получил название из-за липовой рощи, которую вырубили, чтобы освободить место для дворцов. Именно здесь, на Печерске, селились губернаторы, сахарные магнаты и генералы.
Жизнь на Липках была символом того, что вы "прошли игру": роскошные особняки с лепниной, собственные экипажи и закрытые вечеринки, о которых шептал весь город.
Дома Гальперина или Либермана до сих пор напоминают о тех временах, когда богатство измерялось количеством мрамора в прихожей.
Купеческие дома на Подоле
Подол имел совсем другой вайб. Это был район "селф-мейд" людей — купцов, которые сделали состояние на торговле зерном, мехом и специями.
Если аристократы на Липках наследовали деньги, то подольские миллионеры их зарабатывали. Их дома часто совмещали жилые комнаты на втором этаже и магазины или склады на первом.
Жизнь здесь бурлила вокруг Контрактовой площади, а каждый камень на Андреевском спуске помнит звон золотых монет в карманах меценатов.
Особняки аристократии в центре Киева
Ближе к концу XIX века мода сместилась в сторону "Верхнего города" — района вокруг Золотых ворот и улицы Ярославов Вал. Здесь возводили доходные дома, которые выглядели как настоящие замки, отмечает Михаил Полинцев на своем YouTube-канале.
Богачи соревновались, чей фасад будет более причудливым: с химерами, рыцарями или экзотическими птицами.
Это был район интеллектуальной элиты и успешных юристов, которые ценили близость к театрам и университетам.
Как сообщалось, улицы Подола и Липок до сих пор сохраняют дух "старых денег", где каждый роскошный фасад с химерами рассказывает о состоянии бывших владельцев. Дореволюционные дома Киева были не просто жильем, а откровенным заявлением о высоком статусе и богатстве, застывшим в камне.
Также мы рассказывали, что даже при бешеной популярности современных ЖК, сталинки не теряют своей актуальности благодаря особой атмосфере и настоящему размаху. Впрочем, покупая такое жилье, будьте готовы к роли исследователя и реставратора, ведь за высокими потолками часто скрываются технические сюрпризы.
