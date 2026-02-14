Відео
Палаци Києва — які райони обирали аристократи для проживання

Палаци Києва — які райони обирали аристократи для проживання

Дата публікації: 14 лютого 2026 20:12
Житло найбагатших киян — яким районам віддавала перевагу аристократія
Будинок у Києві.Фото: О. Киселев

Київ завжди був містом контрастів, де золоті бані соборів сусідили з гамірними ринками. Але якщо ви шукаєте дух справжньої розкоші минулих століть, варто зазирнути в конкретні дворики, будинки та на конкретні кручі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які райони у Києві обирали купці та аристократи.

Де жили найбагатші кияни минулого

Історично еліта обирала Липки. Цей район отримав назву через липовий гай, який вирубали, щоб звільнити місце для палаців. Саме тут, на Печерську, селилися губернатори, цукрові магнати та генерали. 

Життя на Липках було символом того, що ви "пройшли гру": розкішні особняки з ліпниною, власні екіпажі та закриті вечірки, про які шепотіло все місто. 

Будинки Гальперіна чи Лібермана досі нагадують про ті часи, коли багатство вимірювалося кількістю мармуру в передпокої.

 

Палаци Києва — які райони Києва обирали аристократи для проживання - фото 1
Будинок на Липках. Фото: Д. Шахбазян

Купецькі будинки на Подолі

Поділ мав зовсім інший вайб. Це був район "селф-мейд" людей — купців, які зробили статки на торгівлі зерном, хутром та спеціями.

Якщо аристократи на Липках успадковували гроші, то подільські мільйонери їх заробляли. Їхні будинки часто поєднували житлові кімнати на другому поверсі та крамниці чи склади на першому. 

Життя тут вирувало навколо Контрактової площі, а кожен камінь на Андріївському узвозі пам’ятає дзвін золотих монет у кишенях меценатів.

 

Палаци Києва — які райони Києва обирали аристократи для проживання - фото 2
Будинок на Подолі. Фото: А. Белобородов

Особняки аристократії в центрі Києва

Ближче до кінця XIX століття мода змістилася в бік "Верхнього міста" — району навколо Золотих воріт та вулиці Ярославів Вал. Тут зводили прибуткові будинки, які виглядали як справжні замки, зазначає Михайло Полинцев на своєму YouTube-каналі

Багатії змагалися, чий фасад буде вигадливішим: з химерами, лицарями чи екзотичними птахами. 

 

Палаци Києва — які райони Києва обирали аристократи для проживання - фото 3
Будинок на Великій Васильківській. Фото: SergeyUA

Це був район інтелектуальної еліти та успішних юристів, які цінували близькість до театрів та університетів.

Як повідомлялось, вулиці Подолу та Липок досі зберігають дух "старих грошей", де кожен розкішний фасад із химерами розповідає про статки колишніх власників. Дореволюційні будинки Києва були не просто житлом, а відвертою заявою про високий статус і багатство, застиглою в камені.

Також ми розповідали, що навіть за шаленої популярності сучасних ЖК, сталінки не втрачають своєї актуальності завдяки особливій атмосфері та справжньому розмаху. Втім, купуючи таке житло, будьте готові до ролі дослідника та реставратора, адже за високими стелями часто ховаються технічні сюрпризи.

Київ нерухомість багатство будинок архітектура
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
