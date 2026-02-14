Житло найбагатших киян — яким районам віддавала перевагу аристократія

Будинок у Києві.Фото: О. Киселев

Київ завжди був містом контрастів, де золоті бані соборів сусідили з гамірними ринками. Але якщо ви шукаєте дух справжньої розкоші минулих століть, варто зазирнути в конкретні дворики, будинки та на конкретні кручі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які райони у Києві обирали купці та аристократи.

Де жили найбагатші кияни минулого

Історично еліта обирала Липки. Цей район отримав назву через липовий гай, який вирубали, щоб звільнити місце для палаців. Саме тут, на Печерську, селилися губернатори, цукрові магнати та генерали.

Життя на Липках було символом того, що ви "пройшли гру": розкішні особняки з ліпниною, власні екіпажі та закриті вечірки, про які шепотіло все місто.

Будинки Гальперіна чи Лібермана досі нагадують про ті часи, коли багатство вимірювалося кількістю мармуру в передпокої.

Будинок на Липках. Фото: Д. Шахбазян

Купецькі будинки на Подолі

Поділ мав зовсім інший вайб. Це був район "селф-мейд" людей — купців, які зробили статки на торгівлі зерном, хутром та спеціями.

Якщо аристократи на Липках успадковували гроші, то подільські мільйонери їх заробляли. Їхні будинки часто поєднували житлові кімнати на другому поверсі та крамниці чи склади на першому.

Життя тут вирувало навколо Контрактової площі, а кожен камінь на Андріївському узвозі пам’ятає дзвін золотих монет у кишенях меценатів.

Будинок на Подолі. Фото: А. Белобородов

Особняки аристократії в центрі Києва

Ближче до кінця XIX століття мода змістилася в бік "Верхнього міста" — району навколо Золотих воріт та вулиці Ярославів Вал. Тут зводили прибуткові будинки, які виглядали як справжні замки, зазначає Михайло Полинцев на своєму YouTube-каналі.

Багатії змагалися, чий фасад буде вигадливішим: з химерами, лицарями чи екзотичними птахами.

Будинок на Великій Васильківській. Фото: SergeyUA

Це був район інтелектуальної еліти та успішних юристів, які цінували близькість до театрів та університетів.

Як повідомлялось, вулиці Подолу та Липок досі зберігають дух "старих грошей", де кожен розкішний фасад із химерами розповідає про статки колишніх власників. Дореволюційні будинки Києва були не просто житлом, а відвертою заявою про високий статус і багатство, застиглою в камені.

Як повідомлялось, вулиці Подолу та Липок досі зберігають дух "старих грошей", де кожен розкішний фасад із химерами розповідає про статки колишніх власників. Дореволюційні будинки Києва були не просто житлом, а відвертою заявою про високий статус і багатство, застиглою в камені.