Дореволюционные дома Киева — какие сооружения считались самыми престижными

Дома в Киеве. Фото: Слово и дело

Киев — это город, где каждый старый камень в домах имеет свою историю, а фасады с химерами или атлантами до сих пор дышат роскошью прошлых веков. Если вы хоть раз гуляли по Липкам или Подолу, то точно чувствовали эту особую атмосферу "старого гроша".

Дореволюционная застройка — это не просто жилье, это был настоящий манифест статуса и богатства, отмечает Михаил Полынцев на своем YouTube-канале.

Доходные дома Киева

Самым престижным форматом городского жилья считались доходные дома. Их возводили состоятельные предприниматели, банкиры и промышленники не для продажи, а для аренды избранной публике. Такие здания имели современные на то время технологии: лифты, электрическое освещение, централизованное отопление.

Квартиры отличались масштабом и планировкой. В помещениях было по несколько гостиных, кабинеты, комнаты для прислуги и парадные залы. Проживание в таком доме автоматически причисляло человека к городской элите.

Дом на ул. Владимирской. Фото: AMY

Особняки царского Киева

Отдельную нишу занимали городские особняки, которые строили для себя, без ориентации на доход. Каждый такой дом был уникальным архитектурным проектом с собственным двором, садом и хозяйственными помещениями.

Особняки располагались в тихих кварталах и символизировали максимальный уровень приватности и влияния. Именно здесь принимались решения, которые влияли на развитие промышленности, финансов и торговли.

Царский дом. Фото: Wikipedia

Престижные районы старого Киева

Локация играла ключевую роль. Дореволюционный Киев имел четкую иерархию районов:

Липки считались самыми престижными из-за близости к административным учреждениям. Верхний город привлекал историей и интеллигентной средой. Крещатик был центром роскоши и деловой жизни.

Именно в этих районах сосредотачивалась самая дорогая и качественная застройка.

Старые дома Киева сегодня

Несмотря на возраст, дореволюционные дома и сейчас остаются эталоном престижа. Современные владельцы инвестируют в реставрацию, обновляют коммуникации, но сохраняют аутентичные фасады и планировки. Этот формат жилья до сих пор ассоциируется с исключительностью, которой сложно достичь в новостройках.

