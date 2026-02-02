Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Какие дореволюционные дома Киева стали символом элиты и роскоши

Какие дореволюционные дома Киева стали символом элиты и роскоши

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 17:31
Дореволюционные дома Киева — какие сооружения считались самыми престижными
Дома в Киеве. Фото: Слово и дело

Киев — это город, где каждый старый камень в домах имеет свою историю, а фасады с химерами или атлантами до сих пор дышат роскошью прошлых веков. Если вы хоть раз гуляли по Липкам или Подолу, то точно чувствовали эту особую атмосферу "старого гроша".

Дореволюционная застройка — это не просто жилье, это был настоящий манифест статуса и богатства, отмечает Михаил Полынцев на своем YouTube-канале.

Реклама
Читайте также:

Доходные дома Киева

Самым престижным форматом городского жилья считались доходные дома. Их возводили состоятельные предприниматели, банкиры и промышленники не для продажи, а для аренды избранной публике. Такие здания имели современные на то время технологии: лифты, электрическое освещение, централизованное отопление.

Квартиры отличались масштабом и планировкой. В помещениях было по несколько гостиных, кабинеты, комнаты для прислуги и парадные залы. Проживание в таком доме автоматически причисляло человека к городской элите.

 

Какие дореволюционные дома Киева стали символом элиты и роскоши - фото 1
Дом на ул. Владимирской. Фото: AMY

Особняки царского Киева

Отдельную нишу занимали городские особняки, которые строили для себя, без ориентации на доход. Каждый такой дом был уникальным архитектурным проектом с собственным двором, садом и хозяйственными помещениями.

Особняки располагались в тихих кварталах и символизировали максимальный уровень приватности и влияния. Именно здесь принимались решения, которые влияли на развитие промышленности, финансов и торговли.

 

Какие дореволюционные дома Киева стали символом элиты и роскоши - фото 2
Царский дом. Фото: Wikipedia

Престижные районы старого Киева

Локация играла ключевую роль. Дореволюционный Киев имел четкую иерархию районов:

  1. Липки считались самыми престижными из-за близости к административным учреждениям.
  2. Верхний город привлекал историей и интеллигентной средой.
  3. Крещатик был центром роскоши и деловой жизни.

Именно в этих районах сосредотачивалась самая дорогая и качественная застройка.

Старые дома Киева сегодня

Несмотря на возраст, дореволюционные дома и сейчас остаются эталоном престижа. Современные владельцы инвестируют в реставрацию, обновляют коммуникации, но сохраняют аутентичные фасады и планировки. Этот формат жилья до сих пор ассоциируется с исключительностью, которой сложно достичь в новостройках.

Ранее мы рассказывали, почему в хрущевках нет балконов на первых этажах. А также, о каких нюансах надо знать жителям сталинок 1930-1941 годов.

Киев недвижимость дом квартира архитектура
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации