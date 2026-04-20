Двухуровневая квартира: за что переплачивают жильцы такого жилья

Двухэтажная квартира и дом в Киеве.

Двухуровневое жилье часто рассматривают как компромисс между квартирой и частным домом. Оно дает больше пространства, но позволяет оставаться в черте города. Формат не новый, но именно сейчас снова набирает популярность из-за спроса на комфорт и приватность.

Перед покупкой важно понять не только преимущества, но и ограничения такого решения, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АН The Capital.

Что такое двухуровневая квартира и какие форматы существуют

В 2026 году понятие "двухуровневая квартира" охватывает несколько различных форматов, которые часто путают. По сути, это помещение, где жилая площадь разделена на два этажа, соединенные внутренней лестницей.

Главная особенность здесь — четкое вертикальное зонирование: снизу мы принимаем гостей и готовим ужин, а сверху — отдыхаем в тишине.

Читайте также:

Двухэтажная квартира.

Кроме стандартных вариантов в современных ЖК, существуют пентхаусы. Это элитный сегмент на последних этажах, где вы получаете не только два уровня, но и панорамный вид на весь город, собственную террасу и иногда даже возможность установить настоящий камин.

Пентхаус.

Если же вам предлагают дуплекс или таунхаус — это уже ближе к загородному формату с отдельным входом, что имеет свои преимущества в плане автономности.

Дюплекс.

Главные преимущества двухуровневой квартиры

Основной козырь такого жилья — ощущение масштаба. Высокие потолки, которые часто достигают 5-6 метров в зоне "второго света", создают невероятный объем воздуха. В такой квартире дышится иначе, чем в стандартной "коробке":

Приватность каждого члена семьи. Благодаря двум уровням можно легко разграничить жизнь. Пока на первом этаже подростки смотрят кино, родители могут спокойно работать в кабинете сверху. Дизайнерские возможности. Лестница становится центральным элементом интерьера. В 2026-м популярны минималистичные консольные конструкции, которые будто "летят" в воздухе. Видовые характеристики. Чаще всего такие квартиры расположены на верхних ярусах домов, что гарантирует лучшие закаты солнца и отсутствие соседей "над головой".

Минусы двухуровневых квартир

Несмотря на всю эстетику, такое жилье имеет свои "подводные камни". Во-первых, это стоимость ремонта. Из-за нестандартной геометрии и большой высоты стен материалов и работы понадобится на 30-40% больше, чем для обычной квартиры аналогичной площади.

Во-вторых, вопрос физики. Теплый воздух всегда поднимается вверх. Это значит, что зимой на втором этаже может быть жарко, а на первом — прохладно. Решить это можно только установкой мощной системы климат-контроля и качественной вентиляции, что добавляет цифр в счета за коммуналку.

Также стоит учитывать, что звуки в таких открытых пространствах распространяются очень быстро, поэтому о дополнительной шумоизоляции спален стоит позаботиться еще на этапе черновых работ.

Безопасность и удобство лестницы в квартире

Для молодых семей или пожилых людей лестница может стать серьезным препятствием. В ежедневном быту походы "забыл телефон на втором этаже" быстро утомляют.

Если в доме есть маленькие дети, обязательно нужно устанавливать защитные ворота и выбирать перила без широких зазоров.

Также в современных реалиях важно понимать, что в случае чрезвычайной ситуации эвакуация со второго уровня может занять больше времени.

Поэтому двухуровневая квартира — это сознательный выбор тех, кто готов жертвовать частью практичности ради роскоши и пространства.

