Задаток при купле-продаже недвижимости: риски обмана и срыва сделки

Деньги и многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Оформление задатка при купле-продаже недвижимости часто воспринимают как гарантию, что сделка уже "почти в кармане". На самом деле именно на этом этапе возникает немало рисков для покупателя. В Украине все чаще фиксируют ситуации, когда продавцы используют задаток как инструмент торга.

Это может привести не только к срыву сделки, но и к финансовым потерям, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Игоря Бузовского.

Как работает схема обмана после внесения задатка

Юрист описывает распространенную схему, которая выглядит вполне законно только на первый взгляд. После получения задатка продавец не останавливает продажу.

"Владелец не удаляет объявления, а повышает в них цену и оплачивает рекламу", — отмечает он.

Более того, продавец может контактировать с другими покупателями и предлагать "перебить" уже внесенный задаток. В результате начинается фактический аукцион.

"Когда повторная продажа дает желаемый результат и находится несколько мотивированных покупателей, начинается игра на повышение", — говорит Бузовский.

Покупателя просто ставят перед фактом: или плати больше, или мы возвращаем деньги и продаем другим.

Юридические последствия задатка

С юридической точки зрения такое поведение — это прямое нарушение договора о намерениях. Однако не все так просто: ответственность наступает только тогда, когда она четко прописана в бумагах.

Адвокат предупреждает, что последствия для недобросовестного продавца могут быть серьезными.

"Владелец может заехать в суд на взыскание задатка и штрафных санкций и получить арест на квартиру", — говорит Бузовский.

Если вы оказались в такой ситуации, важно иметь на руках правильно оформленный документ, а не просто расписку "на коленке", чтобы иметь шанс наказать манипулятора через полицию или суд.

Почему продавцы разрывают предварительные договоренности

Экономическая выгода часто затмевает порядочность. Грамотный, но циничный риелтор может выжать из объекта максимум, используя ваш задаток как "страховку", пока ищет клиента побогаче.

Но такая стратегия имеет обратную сторону, подчеркивает адвокат. Рынок недвижимости достаточно узкий, и репутация весит много.

"Если о таком фокусе узнают все агентства города и поставят квартиру в бан, ее невозможно будет продать за любые деньги", — говорит Бузовский.

Кроме того, профессиональное сообщество крайне негативно относится к подобным "аукционам" после получения аванса.

Что еще нужно знать при покупке квартиры

Поиск идеального момента для приобретения жилья в Украине больше зависит от личной стратегии, чем от сезона, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл — он длительный", — подчеркнула она.

Хотя летом предложений традиционно больше, а зимой легче торговаться из-за низкой конкуренции, главным фактором становится форма расчета. По мнению эксперта, "если это 100-процентная оплата, то у вас в целом красота — дали сумму и зафиксировались".

В 2026 году застройщики активно идут на уступки из-за ограниченного спроса, предлагая выгодные условия рассрочки. При таких обстоятельствах покупатель "фиксируется и потом выплачивает равномерно без удорожания", что делает инвестицию безопасной независимо от даты в календаре.

