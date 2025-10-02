Эффект "карточного домика" — почему панельные дома самые опасные

Панельный дом. Фото: DomRie

Панельные дома в Украине остаются реальностью для миллионов людей. Их активно возводили в 1960-1980-х годах как быстрое решение жилищной проблемы. Официальный срок эксплуатации таких зданий составлял всего 40 лет. Это означает, что большинство панелек уже давно исчерпали свой ресурс.

Но эти сооружения до сих пор стоят, формируя целый пласт городской застройки, отмечает риелтор Людмила Должанская.

Сколько живут панельные дома

По документам, панельный дом должен прослужить не более четырех десятилетий. Например, сооружение, построенное в 1975 году, формально потеряло пригодность еще в 2015-м. Но практически расселить всех жильцов и снести старые конструкции чрезвычайно сложно.

Попытки на государственном уровне были еще в 2000-х, однако масштаб проблемы превышает возможности бюджетов.

В чем проблема панельных домов

Основой конструкции являются большие бетонные плиты, соединенные между собой металлическими закладными. Сам бетон достаточно вынослив, он проходил качественное изготовление на заводах и может сохранять прочность десятилетиями. Но настоящее слабое звено — именно металл.

Закладные подвергаются коррозии. За годы металл постепенно теряет толщину, трескается и расслаивается. Если в начале пластина имела 1 см, то спустя десятилетия от нее остается лишь несколько миллиметров. В результате соединения ослабевают, и дом может "рассыпаться".

Почему разрушаются панельные дома

Коррозия в швах — главный враг этих сооружений. Именно она уменьшает несущую способность здания. Еще до войны инженерные обследования показывали, что во многих панельках металл в соединениях разрушен почти наполовину. Это означает, что даже небольшие повреждения могут стать фатальными.

Наибольшие разрушения испытывают панельные дома, поскольку они складываются, как карточные домики, отмечает архитектор Олег Гречуха. Именно поэтому во время ракетных ударов они считаются самыми опасными.

Признаки опасности в панельном доме

Есть несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание жителям:

появление "пуз" на стенах, когда панель выгибается;

расхождение швов между плитами;

перепланировка, которая затрагивает несущие стены.

Эти факторы свидетельствуют, что здание может находиться в аварийном состоянии.

Исправимы ли проблемы панельных домов

Усилить конструкцию практически невозможно. В таких сооружениях нет каркасов или дополнительных элементов, которые могли бы компенсировать потери металлических соединений. Поэтому самое эффективное решение — расселение жителей и постепенный снос аварийных панелек.

"Многие панельные дома все же продолжают эксплуатироваться, потому что их состояние не является критическим. Регулярный уход и поддержка могут существенно продлить их "жизненный цикл", — говорит Должанская.

Что нужно знать владельцам и покупателям

Выбирая жилье, стоит помнить: панельная квартира всегда должна стоить дешевле, чем в кирпичном или монолитном доме. Второе важное правило — внимательно смотреть на швы и общее состояние плит. Если есть трещины или искривления, риски значительно выше.

"Да, у панельных домов есть свои конструктивные особенности, которые важно знать. Но это не значит, что они однозначно плохие", — заключает риелтор.

Как сообщалось, несмотря на то, что сталинки и хрущевки разделяет целая историческая эпоха, они до сих пор доминируют в архитектуре украинских городов. Но именно их планирование является самым интересным, поскольку оно продолжает влиять на удобство жизни жителей сегодня.

Также мы рассказывали, что недвижимость популярна среди украинцев как инвестиция, поскольку квартиры и дома являются не только местом для жизни, но и источником дохода через аренду или перепродажу. Относительно возможных ограничений на количество объектов, которыми может владеть один человек, то ответ содержится в законодательстве Украины.