Ограничения в количестве недвижимости для одного человека в Украине — что говорит закон в 2025 году

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

Инвестирование в недвижимость остается популярным среди украинцев, ведь квартиры или дома — это не только жилье, но и способ заработка через аренду или перепродажу. Но есть ли ограничения, сколько объектов может иметь один человек? Ответ есть в законодательстве Украины.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько разрешено иметь недвижимости в Украине.

Реклама

Читайте также:

Сколько объектов недвижимости можно иметь в Украине

Законодательство Украины не устанавливает ограничений по количеству квартир, домов или коммерческих помещений, которые может иметь физическое лицо. Если вы хотите владеть даже сотней квартир, главное — чтобы каждая сделка была юридически правильно оформлена.

Собственность подтверждается записью в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, и только этот документ является гарантией права.

Какие исключения есть в праве на недвижимость

Несмотря на отсутствие ограничений по жилью, закон определяет четкие рамки для земель сельскохозяйственного назначения. Украинец может владеть максимум 100 гектарами таких участков.

Для иностранцев действуют еще более строгие правила. Они не имеют права покупать сельскохозяйственную землю в Украине. Если же иностранец получает такой участок в наследство, он обязан продать его в течение года. Эта норма зафиксирована в Земельном кодексе Украины.

Когда собственность не дает свободы распоряжения

Даже без количественных ограничений возникают ситуации, когда владелец не может свободно распоряжаться своим имуществом. Среди распространенных случаев:

арест или залог — при долгах объект нельзя продать или подарить;

совместная собственность — сделки требуют письменного согласия всех совладельцев;

юридические ошибки — договоры без нотариуса или с нарушениями могут быть оспорены;

историческая ценность — здания или квартиры в памятниках архитектуры подлежат особому регулированию;

налоговые долги — неуплата может привести к штрафам или даже принудительной реализации объекта.

Как правильно оформить несколько объектов недвижимости

Инвестируя в несколько квартир или домов, стоит действовать грамотно. Эксперты советуют:

юридическая проверка — убедиться в отсутствии арестов, судебных споров и долгов;

оценка недвижимости — важна для правильного расчета налогов;

налоговое планирование — учесть, что при продаже объекта, который был в собственности менее 3 лет, действует налог в размере 5% + 5% военного сбора;

дополнительные расходы — услуги нотариуса, регистрационные сборы, комиссия риелтора.

Как сообщалось, в украинском обществе до сих пор распространено ошибочное мнение, что регистрация места жительства, которую часто называют "пропиской", дает право на часть жилья. На самом деле этот термин является устаревшим и юридически не имеет никакого отношения к праву собственности.

Также мы рассказывали, что переселенцы могут получить финансовую помощь для оплаты аренды жилья от благотворительного фонда "СОС. Детские городки". Эта поддержка рассчитана на семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома.