Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ефект "карткового будиночка" — чому це відбувається у панельках

Ефект "карткового будиночка" — чому це відбувається у панельках

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:12
Ефект "карткового будиночка" — чому панельні дома найнебезпечніші
Панельний будинок. Фото: DomRie

Панельні будинки в Україні залишаються реальністю для мільйонів людей. Їх активно зводили у 1960-1980-х роках як швидке рішення житлової проблеми. Офіційний термін експлуатації таких будівель становив лише 40 років. Це означає, що більшість панельок уже давно вичерпали свій ресурс. 

Але ці споруди й досі стоять, формуючи цілий пласт міської забудови, зазначає рієлторка Людмила Должанська.

Реклама
Читайте також:

Скільки живуть панельні будинки

За документами, панельний будинок повинен прослужити не більше чотирьох десятиліть. Наприклад, споруда, зведена у 1975 році, формально втратила придатність ще у 2015-му. Але практично розселити всіх мешканців і знести старі конструкції надзвичайно складно.

Спроби на державному рівні були ще у 2000-х, проте масштаб проблеми перевищує можливості бюджетів.

У чому проблема панельних будинків

Основою конструкції є великі бетонні плити, з’єднані між собою металевими закладними. Сам бетон досить витривалий, він проходив якісне виготовлення на заводах і може зберігати міцність десятиліттями. Але справжня слабка ланка — саме метал.

Закладні піддаються корозії. За роки метал поступово втрачає товщину, тріскається і розшаровується. Якщо на початку пластина мала 1 см, то через десятиліття від неї залишається лише кілька міліметрів. У результаті з’єднання слабшають, і будинок може "розсипатися".

Чому руйнуються панельні будинки

Корозія у швах — головний ворог цих споруд. Саме вона зменшує несучу здатність будівлі. Ще до війни інженерні обстеження показували, що у багатьох панельках метал у з’єднаннях зруйнований майже наполовину. Це означає, що навіть невеликі пошкодження можуть стати фатальними.

Найбільші руйнування зазнають панельні будинки, оскільки вони складаються, як карткові будиночки, наголошує архітектор Олег Гречуха. Саме тому під час ракетних ударів вони вважаються найнебезпечнішими.

Ознаки небезпеки у панельному будинку

Є кілька симптомів, на які варто звернути увагу мешканцям:

  • поява "пуз" на стінах, коли панель вигинається;
  • розходження швів між плитами;
  • перепланування, яке зачіпає несучі стіни.

Ці фактори свідчать, що будівля може перебувати в аварійному стані.

Чи можна виправити проблеми панельних будинків

Посилити конструкцію практично неможливо. У таких спорудах немає каркасів чи додаткових елементів, які могли б компенсувати втрати металевих з’єднань. Тому найефективніше рішення — розселення мешканців та поступове знесення аварійних панельок.

"Багато панельних будинків все ж таки продовжують експлуатуватися, бо їхній стан не є критичним. Регулярний догляд та підтримка можуть суттєво подовжити їхній "життєвий цикл", — каже Должанська.

Що потрібно знати власникам і покупцям

Обираючи житло, варто пам’ятати: панельна квартира завжди має коштувати дешевше, ніж у цегляному чи монолітному будинку. Друге важливе правило — уважно дивитися на шви та загальний стан плит. Якщо є тріщини чи викривлення, ризики значно вищі.

"Так, у панельних будинків є свої конструктивні особливості, які важливо знати. Але це не означає, що вони однозначно погані", — підсумовує рієлторка.

Як повідомлялось, попри те, що сталінки та хрущовки розділяє ціла історична епоха, вони й досі домінують в архітектурі українських міст. Але саме їхнє планування є найцікавішим, оскільки воно продовжує впливати на зручність життя мешканців сьогодні.

Також ми розповідали, що нерухомість популярна серед українців як інвестиція, оскільки квартири та будинки є не тільки місцем для життя, але й джерелом доходу через оренду чи перепродаж. Щодо можливих обмежень на кількість об'єктів, якими може володіти одна людина, то відповідь міститься у законодавстві України.

нерухомість обстріли Дизайн будинок квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації