Главная Рынок недвижимости єОселя — сколько ипотек выдано и что ждет рынок в 2026 году

єОселя — сколько ипотек выдано и что ждет рынок в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 14:32
єОселя — сколько ипотек выдали по программе и какие планы на 2026 год у Укрфинжилья
Семья с коробками. Фото: Freepik

Государственная программа "єОселя" за три года стала ключевым инструментом ипотеки в Украине. За это время жилье в кредит получили более 22 тысяч украинских семей.

Как рассказал Новини.LIVE председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер, общий объем выданных кредитов уже достиг около 38 миллиардов гривен.

Читайте также:

Сколько ипотек выдали по программе "єОселя"

Динамика программы показывает сильный контраст с довоенным периодом. По словам Мецгера, в 2021 году вся банковская система Украины — это более 100 банков — выдала около 9 миллиардов гривен ипотек.

"А одна только компания за счет диджитализации, прозрачности и скорости выдала 9 миллиардов ипотек в 2023 году", — подчеркнул он.

В 2024 году объем финансирования вырос почти до 15 миллиардов гривен. Такой же уровень планируют удержать и в текущем году.

Кто воспользовался программой "єОселя"

Если смотреть не только на цифры, но и на людей, масштаб становится еще более понятным. По оценкам оператора программы, речь идет о более 80 тысячах украинцев, ведь большинство заемщиков — это семьи с детьми.

"Около 11 тысяч детей получили собственную крышу над головой... Мы не гордимся цифрой 97% рынка. Для нас важнее — количество семей, которые сделали свою мечту реальностью", — подчеркнул Мецгер.

Что будет с ипотекой в 2026 году

Несмотря на достижения, в "Укрфинжилье" признают: результат пока не удовлетворяет реальный спрос.

"Мы не можем удовлетворить всех, но будем расширять возможности", — отметил Мецгер.

В финансовых планах на следующий год компания закладывает амбициозную цель — 20-25 миллиардов гривен ипотечных кредитов. Отдельный акцент делают на привлечении банковской системы и международных финансовых институтов, чтобы постепенно оживить и рыночную ипотеку.

Ранее мы рассказывали, какую максимальную сумму кредита по программе "єОселя" можно взять украинцам.

Также еОселя превратилась в эффективный инструмент не только для покупателей, но и для продавцов недвижимости, которые все чаще используют ее для расширения клиентской базы и ускорения заключения сделок.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
