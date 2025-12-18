єОселя — сколько ипотек выдали по программе и какие планы на 2026 год у Укрфинжилья

єОселя — сколько ипотек выдано и что ждет рынок в 2026 году
Государственная программа "єОселя" за три года стала ключевым инструментом ипотеки в Украине. За это время жилье в кредит получили более 22 тысяч украинских семей.
Как рассказал Новини.LIVE председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер, общий объем выданных кредитов уже достиг около 38 миллиардов гривен.
Сколько ипотек выдали по программе "єОселя"
Динамика программы показывает сильный контраст с довоенным периодом. По словам Мецгера, в 2021 году вся банковская система Украины — это более 100 банков — выдала около 9 миллиардов гривен ипотек.
"А одна только компания за счет диджитализации, прозрачности и скорости выдала 9 миллиардов ипотек в 2023 году", — подчеркнул он.
В 2024 году объем финансирования вырос почти до 15 миллиардов гривен. Такой же уровень планируют удержать и в текущем году.
Кто воспользовался программой "єОселя"
Если смотреть не только на цифры, но и на людей, масштаб становится еще более понятным. По оценкам оператора программы, речь идет о более 80 тысячах украинцев, ведь большинство заемщиков — это семьи с детьми.
"Около 11 тысяч детей получили собственную крышу над головой... Мы не гордимся цифрой 97% рынка. Для нас важнее — количество семей, которые сделали свою мечту реальностью", — подчеркнул Мецгер.
Что будет с ипотекой в 2026 году
Несмотря на достижения, в "Укрфинжилье" признают: результат пока не удовлетворяет реальный спрос.
"Мы не можем удовлетворить всех, но будем расширять возможности", — отметил Мецгер.
В финансовых планах на следующий год компания закладывает амбициозную цель — 20-25 миллиардов гривен ипотечных кредитов. Отдельный акцент делают на привлечении банковской системы и международных финансовых институтов, чтобы постепенно оживить и рыночную ипотеку.
Ранее мы рассказывали, какую максимальную сумму кредита по программе "єОселя" можно взять украинцам.
Также еОселя превратилась в эффективный инструмент не только для покупателей, но и для продавцов недвижимости, которые все чаще используют ее для расширения клиентской базы и ускорения заключения сделок.
