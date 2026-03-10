Квартира в подарок — как не оказаться на улице после визита в нотариус

Когда дарителя могут выселить из жилья. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Стремясь обеспечить будущее потомков, многие еще при жизни переоформляют квартиру на детей или внуков через договор дарения. Однако после юридической смены владельца возникает острый вопрос: имеет ли право бывший хозяин и дальше жить в родных стенах.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 717 Гражданского кодекса Украины, дарение означает полную передачу права собственности другому человеку. Таким образом, после оформления сделки бывший владелец юридически больше не владеет жильем.

Однако право собственности и право проживания — это разные вещи. Именно здесь и возникает ключевой нюанс, о котором часто забывают.

Право пожизненного проживания в подаренной квартире

Даритель может остаться жить в квартире даже после передачи собственности. Но такая возможность существует только тогда, когда она прямо предусмотрена в договоре дарения, а не на словах.

Гражданский кодекс позволяет установить для нового владельца обязанность предоставить дарителю право пользования жильем. На практике это оформляют как пожизненное право проживания или сервитут.

Если этот пункт внесен в договор, новый собственник не имеет права выселить дарителя. Даже в случае продажи квартиры следующий владелец будет обязан уважать это право.

Что нужно знать перед дарением квартиры

Перед оформлением сделки важно учесть несколько юридических моментов, которые могут повлиять на дальнейшее проживание, отмечает нотариус Евгения Аверина:

Устные договоренности не имеют юридической силы. Фразы вроде "живи сколько хочешь" в суде не работают. Если в договоре нет пункта о праве пользования жильем, новый владелец может требовать освобождения квартиры. Когда жилье было приобретено в браке, для дарения обязательно требуется письменное согласие второго супруга.

Если ваша цель — гарантированный уход и содержание в обмен на жилье, лучше смотреть в сторону договора пожизненного содержания. Дарение — это шаг, который не имеет пути назад, поэтому каждое слово в документе должно работать на вашу безопасность сегодня, а не "когда-нибудь потом".

Фиктивное дарение квартиры

Когда договор дарения заключается, чтобы замаскировать реальную куплю-продажу недвижимости, возникает явление фиктивной сделки, рассказала Новини.LIVE нотариус Галина Ненченко. Она предупреждает, что такие манипуляции несут в себе немалые риски для обеих сторон процесса.

"Если суд установит, что дарение было заключено с целью скрыть продажу, сделка может быть признана недействительной", — отметила эксперт.

Это автоматически аннулирует передачу прав, заставляя участников вернуть все полученное в исходное состояние.

Кроме того, попытка сэкономить на моменте часто приводит к суровым санкциям со стороны налоговой службы. Поскольку продажа имущества предполагает совсем другие финансовые обязательства, государство может доначислить скрытые налоги вместе с весомыми штрафами.

"В случаях намеренного введения в заблуждение государственных органов или других сторон, может быть применена гражданская или уголовная ответственность", — акцентирует внимание Ненченко.

Таким образом, сомнительная выгода от мнимой сделки нивелируется угрозой потерять и деньги, и само имущество.

Как сообщалось, многие считают договор дарения в Украине незыблемым способом передачи жилья, который невозможно отменить после визита к нотариусу. Однако даже безупречный документ можно аннулировать в суде, если будет подтвержден факт психологического давления или принуждения при его подписании.

Также мы рассказывали, что передача квартиры в дар только на первый взгляд кажется формальностью с одной подписью у нотариуса. На самом же деле главные подводные камни скрываются в налогах: если вы не являетесь близким родственником дарителя, государство расценит такой жест как доход и выставит немалый счет.