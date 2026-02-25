Недвижимость в подарок — какие налоги нужно уплатить в Украине в 2026 году

Какие существуют налоги при дарении недвижимости. Фото: Freepik

В Украине среди большинства людей существует убеждение, что подарить квартиру — это просто подписать бумажку у нотариуса и дело сделано. Но во время оформления сделки именно налоговые нюансы становятся неожиданностью.

Государство очень внимательно следит за тем, кто и кому передает имущество, и если вы не входите в круг "избранных", готовьте кошелек, советует Новини.LIVE со ссылкой на юриста Светлану Круторогову.

Какие налоги при дарении квартиры родственникам

Самый простой вариант — это дарение внутри ближайшего семейного круга. Если вы дарите жилье детям, родителям или супругу/супруге, налоговая вас не тронет. Ноль процентов НДФЛ, ноль военного сбора. Вы платите только за услуги нотариуса и регистрацию.

Кстати, бабушки, дедушки, братья, сестры и внуки — тоже в этом списке. Для них "вход" в право собственности бесплатный (с точки обязательств перед бюджетом).

Сколько другие за дарение квартиры

А вот тут начинается самое интересное. Если вы решили осчастливить племянника, тетю или просто хорошего друга — готовьтесь к расходам. В таком случае одаренный должен уплатить 5% налога на доходы (НДФЛ) и 5% военного сбора. Вместе это уже 10% от стоимости квартиры.

Еще хуже ситуация, если одна из сторон — нерезидент (например, вы живете за границей и официально не являетесь налоговым резидентом Украины). Тогда ставки взлетают до небес: 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Это почти четверть стоимости квартиры просто "в воздух".

Когда подавать декларацию и как избежать штрафа

Главная ловушка в том, что налог платит не тот, кто дарит, а тот, кто получает. И многие об этом забывают.

Нотариус автоматически "стучит" в налоговую о вашей сделке. Поэтому скрыть факт дарения не получится. Если вы получили квартиру в 2025-м, то до 1 мая 2026-го вы обязаны подать декларацию и позже уплатить средства.

Опоздали хоть на день? Ждите штраф. Сначала небольшой (от 170 грн), но нервов он испортит гораздо больше, чем эти деньги.

