Видео

Каким должен быть забор между соседями — нормы в 2025 году

Дата публикации 5 ноября 2025 17:05
обновлено: 13:14
Забор между соседями — какие нормы высоты и правила установки в Украине в 2025 году
Забор с проволокой. Фото: Freepik

Установка забора между соседскими участками — это всегда баланс между желанием защитить свое частное пространство и необходимостью соблюдать правила добрососедства. В 2025 году законодательные нормы остаются четкими и направленными на обеспечение инсоляции (освещение солнцем) и комфорта всех владельцев.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о правилах установки забора, чтобы избежать конфликтов, судебных исков и штрафов.

Какая разрешенная высота забора разрешена

Ключевым документом, который регулирует параметры ограждений в Украине, являются Государственные строительные нормы (ГСН). В частности, это ГСН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий" и ДБН Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий".

Согласно этим нормам, максимальная высота забора на границе между соседними земельными участками не должна превышать 2 метра.

"Это ограничение установлено для того, чтобы забор не затенял соседний участок и не создавал дискомфорта", — отмечает адвокат Юрий Брикайло.

Важно отличать:

  • забор между соседями: до 2 метров;
  • забор со стороны улицы (красной линии): до 2,5 метра.

Степень прозрачности материала забора

Один из самых спорных моментов — это глухой забор. Хотя ГСН прямо не запрещают глухие заборы, они отмечают, что ограждение не должно ухудшать инсоляцию жилых домов и зеленых насаждений на смежных участках.

Фактически, сплошной (глухой) забор высотой 2 метра, расположенный, например, с солнечной стороны, может значительно затенить соседский участок, что будет считаться нарушением правил добрососедства, закрепленных в Земельном кодексе Украины (статья 103).

Установка глухого забора между соседями возможна только при письменном согласии обеих сторон. В противном случае лучше выбирать прозрачные или решетчатые конструкции (сетка, штакетник, жалюзийные заборы) - они обеспечивают необходимое проветривание и освещение.

Где ставить забор

Вопрос точного расположения является критическим. Согласно ГСН, ограждение должно устанавливаться строго в пределах собственного земельного участка и не выходить за "красные линии" улицы. Это означает, что фундамент и элементы конструкции забора не должны заходить на территорию соседа или общественную землю.

Чтобы избежать ошибок, желательно иметь акт установления и согласования границ участка, подтвержденный кадастровым инженером. Если вы строите забор на общей границе и за общие средства, он может считаться общей собственностью, и расходы на его содержание несут поровну.

Расстояния от забора до насаждений

Кроме самой конструкции забора, существуют и санитарно-гигиенические требования по размещению зеленых насаждений возле него. Эти нормы направлены на то, чтобы корневая система деревьев не разрушала ограждение, а кроны не затеняли участки:

  • кусты и невысокие декоративные растения: не менее 1 метра от забора;
  • среднерослые деревья: не менее 2 метров;
  • высокие деревья: от 4 до 6 метров.

Соблюдение этих правил минимизирует риски конфликтов и обеспечивает вам правовое спокойствие.

Как сообщалось, вопрос постоянного проживания на даче становится все более актуальным для украинцев, поскольку рост цен на городское жилье и стремление к природе делают загородные дома привлекательной альтернативой. Благодаря развитию инфраструктуры, дачные кооперативы превращаются в полноценные места для жизни. Однако, долгое время одним из главных препятствий оставался запрет на регистрацию места жительства в садовом доме.

Также мы рассказывали, что несмотря на распространенное среди украинских землевладельцев мнение о вседозволенности, закон четко ограничивает их права на использование участков. Игнорирование этих границ грозит не только финансовыми санкциями, но и вполне реальной потерей права пользования землей.

земля недвижимость документы дом соседство
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
