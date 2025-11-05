Паркан між сусідами — які норми висоти та правила встановлення в Україні у 2025 році

Паркан з проволокою. Фото: Freepik

Встановлення паркану між сусідськими ділянками — це завжди баланс між бажанням захистити свій приватний простір і необхідністю дотримуватись правил добросусідства. У 2025 році законодавчі норми залишаються чіткими та спрямованими на забезпечення інсоляції (освітлення сонцем) і комфорту всіх власників.

Яка дозволена висота паркану

Ключовим документом, який регулює параметри огорож в Україні, є Державні будівельні норми (ДБН). Зокрема, це ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій" та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій".

Згідно з цими нормами, максимальна висота паркану на межі між сусідніми земельними ділянками не повинна перевищувати 2 метри.

"Це обмеження встановлено для того, щоб паркан не затіняв сусідню ділянку і не створював дискомфорту", — наголошує адвокат Юрій Брикайло.

Важливо відрізняти:

паркан між сусідами: до 2 метрів;

паркан з боку вулиці (червоної лінії): до 2,5 метра.

Ступінь прозорості матеріалу паркану

Один із найбільш спірних моментів — це глухий паркан. Хоча ДБН прямо не забороняють глухі паркани, вони наголошують, що огорожа не повинна погіршувати інсоляцію житлових будинків та зелених насаджень на суміжних ділянках.

Фактично, суцільний (глухий) паркан заввишки 2 метри, розташований, наприклад, із сонячної сторони, може значно затінити сусідську ділянку, що буде вважатися порушенням правил добросусідства, закріплених у Земельному кодексі України (стаття 103).

Встановлення глухого паркану між сусідами можливе лише за письмової згоди обох сторін. В іншому випадку краще обирати прозорі або ґратчасті конструкції (сітка, штахетник, жалюзійні паркани) — вони забезпечують необхідне провітрювання та освітлення.

Де ставити паркан

Питання точного розташування є критичним. Згідно з ДБН, огорожа має встановлюватись строго в межах власної земельної ділянки та не виходити за "червоні лінії" вулиці. Це означає, що фундамент та елементи конструкції паркану не повинні заходити на територію сусіда чи громадську землю.

Щоб уникнути помилок, бажано мати акт встановлення та погодження меж ділянки, підтверджений кадастровим інженером. Якщо ви будуєте паркан на спільній межі і за спільні кошти, він може вважатися спільною власністю, і витрати на його утримання несуться порівну.

Відстані від паркану до насаджень

Крім самої конструкції паркану, існують і санітарно-гігієнічні вимоги щодо розміщення зелених насаджень біля нього. Ці норми спрямовані на те, щоб коренева система дерев не руйнувала огорожу, а крони не затіняли ділянки:

кущі та невисокі декоративні рослини: не менше 1 метра від паркану;

середньорослі дерева: не менше 2 метрів;

високі дерева: від 4 до 6 метрів.

Дотримання цих правил мінімізує ризики конфліктів і забезпечує вам правовий спокій.

