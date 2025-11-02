Какая максимальная высота забора между соседями разрешена в Украине в 2025 году

Огороженный забором участок. Фото: novii-dom.com.ua

В Украине вопрос высоты и типа заборов на частных участках четко регулируют Государственные строительные нормы. В частности, действует ГСН "Планировка и застройка территорий" и ГСН "Благоустройство территорий". Именно они определяют, какие ограждения можно возводить между соседями и со стороны улицы.

По словам адвоката Юрия Брикайло, высота забора между соседями должна быть не выше двух метров, а со стороны улицы — не более двух с половиной метров.

Эти нормы распространяются на усадебные земельные участки, то есть те, которые предназначены для строительства и обслуживания жилых домов.

Однако ГСН не содержат прямых указаний относительно садовых или дачных участков. Это не означает полную свободу — в таких случаях действуют уставы садовых или дачных кооперативов, которые часто устанавливают собственные ограничения.

Требования в садовых и дачных кооперативах относительно заборов

В около 80% уставов садовых товариществ есть отдельные разделы о заборах. Там может быть установлено ограничение высоты, например, до полутора метров.

Такие документы могут также определять:

материалы (разрешены, например, только сетка или дерево);

степень прозрачности (от 30% до 50%).

Если прописана прозрачность, то сплошной забор из профнастила будет нарушением.

"Вы можете его возвести, но формально нарушите устав", — подчеркивает Брыкайло.

Поэтому стоит проверить правила вашего кооператива перед строительством.

Когда разрешен более высокий забор

Существуют случаи, когда разрешена большая высота. Например, если на участке есть пасека, минимальная высота ограждения должна составлять не менее 2,5 метра. Эту норму, по словам Брикайло, часто использовали владельцы, чтобы обосновать заборы в 3-4 метра, однако это скорее исключение, чем правило.

В то же время важно не нарушить правила добрососедства, закрепленные в Земельном кодексе Украины. Они предусматривают, что использование участка не должно создавать дискомфорт или тень для соседей.

Если забор высотой 5-7 метров затеняет чужую территорию, это является прямым нарушением.

Где можно ставить забор

ГСН также устанавливает, что ограждения не должны выходить за пределы участка или "красные линии". Иногда случается, что граница проходит не по самой границе участка.

В таком случае забор придется ставить именно по красной линии, даже если это не совпадает с фактической границей собственности.

Нужно ли разрешение на установку забора

Многих владельцев земельных участков волнует, нужно ли оформлять документы перед возведением ограждения.

"Заборы относятся к объектам, которые не требуют разрешительных документов. Вы можете просто оградить свой участок без строительного паспорта или уведомления о начале работ", — объясняет Брыкайло.

Это правило действует для приусадебных, садовых и дачных участков. Однако даже при такой упрощенной процедуре владелец должен соблюдать все требования ГСН и уставов кооператива.

Как избежать конфликтов с соседями из-за забора

Чаще всего споры возникают именно из-за чрезмерной высоты или сплошности забора.

Чтобы избежать конфликтов:

перед началом строительства уточните границы своего участка;

узнайте, какие требования действуют в вашем населенном пункте или кооперативе;

согласуйте с соседом материал и высоту ограждения.

Таким образом, 2 метра — это безопасная высота для забора между соседями, 2,5 метра — для ограждения со стороны улицы.

"Все, что выше, может создать проблемы, даже если на первый взгляд кажется незначительным отклонением", — заключает Брыкайло.

Как сообщалось, владельцы земли стремятся к миру и приватности, но межа между участками часто становится источником длительных конфликтов. Причины ссор, которые тянутся годами, обычно кроются в неправомерном установлении заборов или обвинениях в "захвате" соседней территории. Даже несколько спорных сантиметров могут испортить добрососедские отношения.

Также мы рассказывали, что каждый землевладелец должен знать, на каком расстоянии от границы участка лучше сажать деревья, чтобы избежать споров с соседями. Эти правила четко определены в государственных строительных нормах и их соблюдение поможет предотвратить конфликтные ситуации.